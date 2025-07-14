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Дептранс отчитался о сокращении числа нелегальных "таксистов" в Москве - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Дептранс отчитался о сокращении числа нелегальных "таксистов" в Москве
Дептранс отчитался о сокращении числа нелегальных "таксистов" в Москве - 14.07.2025, ПРАЙМ
Дептранс отчитался о сокращении числа нелегальных "таксистов" в Москве
Число нелегальных перевозчиков в Москве сократилось на 8% по сравнению с прошлым годом, их практически не осталось, сообщается в Telegram-канале столичного... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T18:02+0300
2025-07-14T18:02+0300
москва
нелегалы
такси
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Число нелегальных перевозчиков в Москве сократилось на 8% по сравнению с прошлым годом, их практически не осталось, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Количество нелегальных перевозчиков сократилось на 8% по сравнению с прошлым годом. В Москве их практически не осталось. Чаще всего таких нарушителей встречали у станций метро "Аннино", "Лесопарковая", "Люблино", "Домодедовская", "Тушинская", - говорится в сообщении. Отмечается, что с начала года специалисты переместили на спецстоянки более 2,8 тысячи транспортных средств таких нарушителей.
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москва, нелегалы, такси
МОСКВА, нелегалы, такси
18:02 14.07.2025
 
Дептранс отчитался о сокращении числа нелегальных "таксистов" в Москве

Дептранс: число нелегальных перевозчиков в Москве сократилось на 8%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкмониторинг за таксистами
мониторинг за таксистами - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Число нелегальных перевозчиков в Москве сократилось на 8% по сравнению с прошлым годом, их практически не осталось, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Количество нелегальных перевозчиков сократилось на 8% по сравнению с прошлым годом. В Москве их практически не осталось. Чаще всего таких нарушителей встречали у станций метро "Аннино", "Лесопарковая", "Люблино", "Домодедовская", "Тушинская", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года специалисты переместили на спецстоянки более 2,8 тысячи транспортных средств таких нарушителей.
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