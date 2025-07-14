https://1prime.ru/20250714/moskva-859472156.html

Дептранс отчитался о сокращении числа нелегальных "таксистов" в Москве

Дептранс отчитался о сокращении числа нелегальных "таксистов" в Москве - 14.07.2025, ПРАЙМ

Дептранс отчитался о сокращении числа нелегальных "таксистов" в Москве

Число нелегальных перевозчиков в Москве сократилось на 8% по сравнению с прошлым годом, их практически не осталось, сообщается в Telegram-канале столичного... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T18:02+0300

2025-07-14T18:02+0300

2025-07-14T18:02+0300

москва

нелегалы

такси

https://cdnn.1prime.ru/img/83444/50/834445075_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_317488616a6d16b037c75d97cb1e2e6a.jpg

МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Число нелегальных перевозчиков в Москве сократилось на 8% по сравнению с прошлым годом, их практически не осталось, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Количество нелегальных перевозчиков сократилось на 8% по сравнению с прошлым годом. В Москве их практически не осталось. Чаще всего таких нарушителей встречали у станций метро "Аннино", "Лесопарковая", "Люблино", "Домодедовская", "Тушинская", - говорится в сообщении. Отмечается, что с начала года специалисты переместили на спецстоянки более 2,8 тысячи транспортных средств таких нарушителей.

https://1prime.ru/20250526/vshe-857906785.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, нелегалы, такси