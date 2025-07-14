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"МТС банк" установил цену предложения в рамках вторичного размещения акций

"МТС банк" установил цену предложения в рамках вторичного размещения акций - 14.07.2025, ПРАЙМ

"МТС банк" установил цену предложения в рамках вторичного размещения акций

"МТС банк" установил цену предложения в рамках вторичного размещения акций (SPO) в размере 1380,5 рубля за бумагу, говорится в сообщении кредитной организации. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T10:09+0300

2025-07-14T10:09+0300

2025-07-14T10:09+0300

экономика

общество

мтс

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. "МТС банк" установил цену предложения в рамках вторичного размещения акций (SPO) в размере 1380,5 рубля за бумагу, говорится в сообщении кредитной организации. Ориентир цены размещения составлял 1300-1600 рублей за акцию. Заявки инвесторов в рамках публичного предложения обыкновенных акций дополнительного выпуска на Московской бирже банк собирал в пятницу. Денежные средства, привлеченные в рамках предложения, поступят в "МТС банк". В рамках предложения будет выпущено до 3 100 000 штук обыкновенных акций, что составляет до 9% от текущего уставного капитала банка, сообщала кредитная организация. Дополнительная эмиссия позволит: направить часть привлеченного капитала на увеличение кредитного портфеля с высокой доходностью и целевой рентабельностью собственного капитала (ROE) в 35%, что обеспечит банку эффективное использование возможностей, возникающих при снижении ключевой ставки; рассмотреть реализацию потенциальных сделок M&A с привлекательной для банка синергией, отмечали в банке.

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общество , мтс