Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"МТС банк" установил цену предложения в рамках вторичного размещения акций - 14.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250714/mts-859449805.html
"МТС банк" установил цену предложения в рамках вторичного размещения акций
"МТС банк" установил цену предложения в рамках вторичного размещения акций - 14.07.2025, ПРАЙМ
"МТС банк" установил цену предложения в рамках вторичного размещения акций
"МТС банк" установил цену предложения в рамках вторичного размещения акций (SPO) в размере 1380,5 рубля за бумагу, говорится в сообщении кредитной организации. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T10:09+0300
2025-07-14T10:09+0300
экономика
общество
мтс
https://cdnn.1prime.ru/img/84063/95/840639568_3:0:1919:1078_1920x0_80_0_0_43d1491a987fcfc454eb2f1360b35327.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. "МТС банк" установил цену предложения в рамках вторичного размещения акций (SPO) в размере 1380,5 рубля за бумагу, говорится в сообщении кредитной организации. Ориентир цены размещения составлял 1300-1600 рублей за акцию. Заявки инвесторов в рамках публичного предложения обыкновенных акций дополнительного выпуска на Московской бирже банк собирал в пятницу. Денежные средства, привлеченные в рамках предложения, поступят в "МТС банк". В рамках предложения будет выпущено до 3 100 000 штук обыкновенных акций, что составляет до 9% от текущего уставного капитала банка, сообщала кредитная организация. Дополнительная эмиссия позволит: направить часть привлеченного капитала на увеличение кредитного портфеля с высокой доходностью и целевой рентабельностью собственного капитала (ROE) в 35%, что обеспечит банку эффективное использование возможностей, возникающих при снижении ключевой ставки; рассмотреть реализацию потенциальных сделок M&amp;A с привлекательной для банка синергией, отмечали в банке.
https://1prime.ru/20250623/prilozhenie-858801761.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84063/95/840639568_242:0:1679:1078_1920x0_80_0_0_82df8834d4cf3f43c07322a9b2670f93.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мтс
Экономика, Общество , МТС
10:09 14.07.2025
 
"МТС банк" установил цену предложения в рамках вторичного размещения акций

"МТС банк" установил цену предложения в рамках SPO в 1380,5 рубля

© пресс-служба банкаЛоготип "МТС банка"
Логотип МТС банка
© пресс-служба банка
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. "МТС банк" установил цену предложения в рамках вторичного размещения акций (SPO) в размере 1380,5 рубля за бумагу, говорится в сообщении кредитной организации.
Ориентир цены размещения составлял 1300-1600 рублей за акцию. Заявки инвесторов в рамках публичного предложения обыкновенных акций дополнительного выпуска на Московской бирже банк собирал в пятницу.
Денежные средства, привлеченные в рамках предложения, поступят в "МТС банк". В рамках предложения будет выпущено до 3 100 000 штук обыкновенных акций, что составляет до 9% от текущего уставного капитала банка, сообщала кредитная организация.
Дополнительная эмиссия позволит: направить часть привлеченного капитала на увеличение кредитного портфеля с высокой доходностью и целевой рентабельностью собственного капитала (ROE) в 35%, что обеспечит банку эффективное использование возможностей, возникающих при снижении ключевой ставки; рассмотреть реализацию потенциальных сделок M&A с привлекательной для банка синергией, отмечали в банке.
Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Приложение "МТС банка" вновь доступно в App Store
23 июня, 12:30
 
ЭкономикаОбществоМТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала