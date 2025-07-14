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"МТС банк" привлек в уставный капитал около 4 миллиардов рублей
"МТС банк" привлек в уставный капитал около 4 миллиардов рублей - 14.07.2025, ПРАЙМ
"МТС банк" привлек в уставный капитал около 4 миллиардов рублей
"МТС банк" привлек в уставный капитал около 4 миллиардов рублей в результате вторичного размещения акций (SPO), говорится в сообщении банка. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T13:57+0300
2025-07-14T13:57+0300
2025-07-14T13:58+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. "МТС банк" привлек в уставный капитал около 4 миллиардов рублей в результате вторичного размещения акций (SPO), говорится в сообщении банка. "МТС банк" сообщает о привлечении приблизительно 4 миллиардов рублей в ходе размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска. Цена размещения была установлена на уровне 1 380,5 рублей за одну акцию. Банк разместил 2 897 574 акций, в результате чего его уставный капитал увеличится на 8,4% с 34 629 063 до 37 526 637 акций (без учета акций, которые могут быть размещены акционерам банка в рамках реализации преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций)", - сообщил банк. Ориентир цены размещения составлял 1300-1600 рублей за акцию. Заявки инвесторов в рамках публичного предложения обыкновенных акций дополнительного выпуска на Московской бирже банк собирал в пятницу. Там добавили, что дополнительная эмиссия позволит увеличить кредитный портфель с высокой доходностью и целевой рентабельностью собственного капитала (ROE) в 35%. Это позволит банку эффективно использовать возможности, возникающие при снижении ключевой ставки, а также рассмотреть реализацию потенциальных сделок M&A с привлекательной для банка синергией, говорится в сообщении.
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общество , мтс
Экономика, Общество , МТС
"МТС банк" привлек в уставный капитал около 4 миллиардов рублей
"МТС банк" привлек около 4 млрд рублей в результате вторичного размещения акций
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. "МТС банк" привлек в уставный капитал около 4 миллиардов рублей в результате вторичного размещения акций (SPO), говорится в сообщении банка.
"МТС банк" сообщает о привлечении приблизительно 4 миллиардов рублей в ходе размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска. Цена размещения была установлена на уровне 1 380,5 рублей за одну акцию. Банк разместил 2 897 574 акций, в результате чего его уставный капитал увеличится на 8,4% с 34 629 063 до 37 526 637 акций (без учета акций, которые могут быть размещены акционерам банка в рамках реализации преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций)", - сообщил банк.
Ориентир цены размещения составлял 1300-1600 рублей за акцию. Заявки инвесторов в рамках публичного предложения обыкновенных акций дополнительного выпуска на Московской бирже банк собирал в пятницу.
Там добавили, что дополнительная эмиссия позволит увеличить кредитный портфель с высокой доходностью и целевой рентабельностью собственного капитала (ROE) в 35%. Это позволит банку эффективно использовать возможности, возникающие при снижении ключевой ставки, а также рассмотреть реализацию потенциальных сделок M&A с привлекательной для банка синергией, говорится в сообщении.
Российский рынок акций днем компенсировал часть утреннего снижения