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В МВД рассказали, как распознать вредоносное ПО на телефоне

В МВД рассказали, как распознать вредоносное ПО на телефоне - 14.07.2025, ПРАЙМ

В МВД рассказали, как распознать вредоносное ПО на телефоне

При обнаружении вредоносного программного обеспечения на телефоне, признаком чего является странное поведение устройства и появление подозрительных приложений,... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T09:13+0300

2025-07-14T09:13+0300

2025-07-14T09:13+0300

мошенничество

общество

мвд

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. При обнаружении вредоносного программного обеспечения на телефоне, признаком чего является странное поведение устройства и появление подозрительных приложений, необходимо позвонить в банк, а также проверить активные сессии в значимых аккаунтах, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Несколько признаков заражения устройства и порядок действий в такой ситуации. Признаки: телефон ведет себя странно - он стал заметно медленнее, быстро разряжается, самопроизвольно перезагружается или сильно нагревается, даже когда вы им не пользуетесь. Могут появляться непонятные всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было, появилось что-то подозрительное - вы обнаружили незнакомые приложения, которые вы не устанавливали. Уже знакомые приложения могут требовать странные разрешения (например, доступ к СМС, звонкам или местоположению для "Фотоальбома" или "Фонарика"). Иногда в истории СМС или звонков появляются неизвестные номера или сообщения, которых вы не отправляли", - говорится в Telegram-канале ведомства. Правоохранители при обнаружении подобных признаков рекомендуют отключить устройство от сети интернет, срочно позвонить в банк(и), проверить активные сессии в значимых аккаунтах, а также обратиться в отдел полиции по месту жительства. Отмечается, что для устранения вируса лучше всего сразу обратиться к специалисту - в сервисный центр или специалисту по кибербезопасности. "Чтобы обезопасить ваши устройства от вредоносных программ – обязательно используйте антивирус", - заключили в МВД.

https://1prime.ru/20250713/moshenniki-859437294.html

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общество , мвд