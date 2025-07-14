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Нефть дорожает на неопределенности вокруг предложения на рынке

Нефть дорожает на неопределенности вокруг предложения на рынке - 14.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает на неопределенности вокруг предложения на рынке

Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются на неопределенности вокруг предложения на рынке "черного золота", следует из данных торгов. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T08:16+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются на неопределенности вокруг предложения на рынке "черного золота", следует из данных торгов. По состоянию на 8.03 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,21% - до 70,51 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,2%, до 68,59 доллара. По мнению аналитиков, на сырьевом рынке наблюдается неопределенность, которая может подталкивать цены вверх, а также опасения вокруг предложения, в частности, из-за возможного введения санкций ЕС против России. Ранее в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на четыре неназванных источника из ЕС сообщило, что постоянные представители Евросоюза могут согласовать 18-й пакет санкций против РФ в понедельник, он будет включать первичный потолок цены на нефть в 47 долларов, который будут пересматривать раз в полгода. "В третьем квартале цены достигнут более высокого уровня, и на фоне краткосрочной волатильности будет наблюдаться бычий уклон", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика SDIC Essence Futures Co Гао Мингю (Gao Mingyu). Также участники рынка продолжают наблюдать за данными по спросу и предложению на сырьевом рынке. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 11 июля их число сократилось на одну - до 424 установок.

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