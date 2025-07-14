https://1prime.ru/20250714/neft-859445254.html
Нефть дорожает на неопределенности вокруг предложения на рынке
Нефть дорожает на неопределенности вокруг предложения на рынке - 14.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на неопределенности вокруг предложения на рынке
Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются на неопределенности вокруг предложения на рынке "черного золота", следует из данных торгов. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T08:16+0300
2025-07-14T08:16+0300
2025-07-14T08:16+0300
экономика
общество
рф
сша
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82944/22/829442228_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_aeb2821ce5be705e2bd2abbae8903a8a.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются на неопределенности вокруг предложения на рынке "черного золота", следует из данных торгов. По состоянию на 8.03 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,21% - до 70,51 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,2%, до 68,59 доллара. По мнению аналитиков, на сырьевом рынке наблюдается неопределенность, которая может подталкивать цены вверх, а также опасения вокруг предложения, в частности, из-за возможного введения санкций ЕС против России. Ранее в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на четыре неназванных источника из ЕС сообщило, что постоянные представители Евросоюза могут согласовать 18-й пакет санкций против РФ в понедельник, он будет включать первичный потолок цены на нефть в 47 долларов, который будут пересматривать раз в полгода. "В третьем квартале цены достигнут более высокого уровня, и на фоне краткосрочной волатильности будет наблюдаться бычий уклон", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика SDIC Essence Futures Co Гао Мингю (Gao Mingyu). Также участники рынка продолжают наблюдать за данными по спросу и предложению на сырьевом рынке. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 11 июля их число сократилось на одну - до 424 установок.
https://1prime.ru/20250714/valyuta-859401825.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82944/22/829442228_0:0:2727:2045_1920x0_80_0_0_07312fc38e14e8e2a9a3e1b40211d5d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, сша, ес
Экономика, Общество , РФ, США, ЕС
Нефть дорожает на неопределенности вокруг предложения на рынке
Цены на нефть поднимаются на неопределенности вокруг предложения на рынке
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются на неопределенности вокруг предложения на рынке "черного золота", следует из данных торгов.
По состоянию на 8.03 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,21% - до 70,51 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,2%, до 68,59 доллара.
По мнению аналитиков, на сырьевом рынке наблюдается неопределенность, которая может подталкивать цены вверх, а также опасения вокруг предложения, в частности, из-за возможного введения санкций ЕС против России. Ранее в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на четыре неназванных источника из ЕС сообщило, что постоянные представители Евросоюза могут согласовать 18-й пакет санкций против РФ в понедельник, он будет включать первичный потолок цены на нефть в 47 долларов, который будут пересматривать раз в полгода.
"В третьем квартале цены достигнут более высокого уровня, и на фоне краткосрочной волатильности будет наблюдаться бычий уклон", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика SDIC Essence Futures Co Гао Мингю (Gao Mingyu).
Также участники рынка продолжают наблюдать за данными по спросу и предложению на сырьевом рынке. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 11 июля их число сократилось на одну - до 424 установок.
Обвал нефти вынуждает действовать. Россия распродает валюту и золото