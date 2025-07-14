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СМИ: Мальта выступила против потолка цен на нефть из России

СМИ: Мальта выступила против потолка цен на нефть из России - 14.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Мальта выступила против потолка цен на нефть из России

Мальта высказала возражения против предложения в ЕС установить потолок цены на нефть из России на уровне, который будет на 15% ниже рыночных цен, сообщает... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T09:00+0300

2025-07-14T09:00+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Мальта высказала возражения против предложения в ЕС установить потолок цены на нефть из России на уровне, который будет на 15% ниже рыночных цен, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломата Евросоюза. Ранее агентство Блумберг передавало, что в ЕС рассматривают возможность установления потолка цены на нефть из РФ на 15% ниже рыночных цен на основе средних значений за 10 недель, а также регулярного его пересмотра. Отмечалось, что Еврокомиссия готова предоставить Словакии "некоторые гарантии" в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России. "Во время заседания постпредов стран ЕС в воскресенье она (Мальта - ред.) выразила возражения против предложения комиссии установить потолок цены на российский экспорт энергоресурсов на уровне на 15% ниже рыночной цены (вычисленном при использовании средних значений за три месяца)", - говорится в сообщении издания. В июне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия официально предложила снизить "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Позднее газета Politico сообщила, что ЕС решил отложить попытки снизить потолок цен на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен, в ходе саммита G7 страны согласились пока не браться за эту проблему. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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общество , рф, мальта, урсула фон дер ляйен, ес, politico, ек