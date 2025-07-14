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Очередь у Крымского моста увеличилась до 1,4 тысячи транспортных средств

Очередь у Крымского моста увеличилась до 1,4 тысячи транспортных средств - 14.07.2025, ПРАЙМ

Очередь у Крымского моста увеличилась до 1,4 тысячи транспортных средств

Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1,4 тысячи, время ожидания составляет около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T06:24+0300

2025-07-14T06:24+0300

2025-07-14T06:24+0300

общество

тамань

керчь

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1,4 тысячи, время ожидания составляет около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Ранее инфоцентр сообщал, что в 3.00 мск очередь из 960 транспортных средств скопилась у Крымского моста. К 5.00 мск очередь увеличилась до 1250 транспортных средств, время ожидания составляло более трех часов. "В очереди со стороны Тамани находится 1,4 тысячи транспортных средств. Ожидание около четырех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

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общество , тамань, керчь