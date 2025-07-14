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На Крымском мосту образовалась очередь из 1,2 тысячи машин - 14.07.2025, ПРАЙМ
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На Крымском мосту образовалась очередь из 1,2 тысячи машин
На Крымском мосту образовалась очередь из 1,2 тысячи машин - 14.07.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту образовалась очередь из 1,2 тысячи машин
Очередь из 1,2 тысячи машин на автоподходах к Крымскому мосту образовалась со стороны Кубани, со стороны Крыма ожидают проезда 130 автомобилей, сообщил... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T07:46+0300
2025-07-14T07:46+0300
общество
крым
кубань
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - ПРАЙМ. Очередь из 1,2 тысячи машин на автоподходах к Крымскому мосту образовалась со стороны Кубани, со стороны Крыма ожидают проезда 130 автомобилей, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 1200 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 130 транспортных средств", - говорится в сообщении на 7.00 мск понедельника Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.
крым
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192
40
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40
общество , крым, кубань, тамань
Общество , КРЫМ, КУБАНЬ, Тамань
07:46 14.07.2025
 
На Крымском мосту образовалась очередь из 1,2 тысячи машин

На Крымском мосту образовалась очередь из 1,2 тысячи машин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - ПРАЙМ. Очередь из 1,2 тысячи машин на автоподходах к Крымскому мосту образовалась со стороны Кубани, со стороны Крыма ожидают проезда 130 автомобилей, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 1200 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 130 транспортных средств", - говорится в сообщении на 7.00 мск понедельника
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.
 
ОбществоКРЫМКУБАНЬТамань
 
 
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