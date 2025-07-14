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В ОПЕК оценили возможность деполитизации рынка нефти

В ОПЕК оценили возможность деполитизации рынка нефти - 14.07.2025, ПРАЙМ

В ОПЕК оценили возможность деполитизации рынка нефти

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, комментируя возможность деполитизировать рынок нефти, заявил журналистам, что его организация всегда фокусируется на | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T09:03+0300

2025-07-14T09:03+0300

2025-07-14T09:03+0300

энергетика

общество

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хайсам аль-гайс

владимир путин

опек

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ВЕНА, 14 июл - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, комментируя возможность деполитизировать рынок нефти, заявил журналистам, что его организация всегда фокусируется на экономике, росте населения, спросе, доступности добычи, а не конфликтах. "Чем мы занимаемся в ОПЕК? Мы всегда сосредоточены на фундаментальных рыночных принципах и не рассматриваем конфликты или проблемы, влияющие на рынок с точки зрения нефундаментальных факторов. Поэтому мы смотрим на экономику, рост населения, потребности потребителей, доступность добычи, геологические условия для производственных мощностей по всему миру, и это позволяет нам сосредоточиться только на природе энергетического рынка, исключительно на энергетике и нефти", - ответил он на вопрос РИА Новости, реально ли деполитизировать рынок нефти, в кулуарах семинара ОПЕК. Генсек отметил, что ОПЕК выступает против любых торговых ограничений, влияющих на естественные, нормальные потоки энергии в мире. Это, по словам аль-Гайса, вредно не только для производителей, но и для потребителей, а также для совместных усилий организации с Россией и другими партнерами, которые направлены на поддержание стабильности и равновесия на мировом рынке. Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом на полях ПМЭФ в июне обратил внимание на деполитизированный характер деятельности организации. Тогда генсек отмечал, что деполитизация нефти - это основная цель организации. Международный семинар ОПЕК проходил 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступало официальным информационным партнером семинара.

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общество , мировая экономика, вена, австрия, хайсам аль-гайс, владимир путин, опек