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Опрос показал, как россияне понимают разницу между ОМС и ДМС

Опрос показал, как россияне понимают разницу между ОМС и ДМС - 14.07.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, как россияне понимают разницу между ОМС и ДМС

Почти четверть (23%) россиян сообщили, что их работодатели предлагают им оформить полис ДМС, хорошо понимают разницу между ОМС и ДМС 29% респондентов, следует... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T05:30+0300

2025-07-14T05:30+0300

2025-07-14T05:30+0300

общество

вциом

омс

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Почти четверть (23%) россиян сообщили, что их работодатели предлагают им оформить полис ДМС, хорошо понимают разницу между ОМС и ДМС 29% респондентов, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть у РИА Новости. Трое из десяти (29%) россиян ответили, что хорошо понимают разницу между полисами ОМС и ДМС, 27% сказали, что в общих чертах представляют, чем они отличаются, 25% - ничего об этом не знают. Большинство (75%) опрошенных не имеют полиса ДМС, для 11% респондентов его оформил работодатель, ещё 7% самостоятельно оформили себе полис добровольного медицинского страхования, согласно результатам опроса ВЦИОМ. Около четверти (23%) россиян рассказали, что их работодатель предлагает сотрудникам оформить ДМС, причем 18% сказали, что полис предлагают всем сотрудникам, 5% - отдельным категориям сотрудников. Среди респондентов, у которых есть полис ДМС, 22% отметили, что пользуются только ОМС, 18%, что чаще используют ОМС, 13% используют оба полиса примерно одинаково, 16% чаще пользуются ДМС, 10% - только им. Треть (33%) россиян не видят смысла оформлять ДМС, так как они ходят к врачам бесплатно, 28% готовы просто пользоваться платными услугами, 20% сказали, что ДМС - это слишком дорого. "Наличие полиса ДМС лишь у каждого пятого россиянина свидетельствует о том, что эта система так и не стала по-настоящему доступной - ни с точки зрения понимания её механизмов и преимуществ, ни с точки зрения стоимости", - прокомментировала результаты опроса эксперт ВЦИОМ Екатерина Юшкина. Она отметила, что тот факт, что почти половина россиян не видят необходимости в приобретении полиса ДМС, отражает рациональную потребительскую стратегию: "ОМС закрывает базовые потребности, а разовые платные медицинские услуги делают долгосрочный страховой продукт для значительной части населения избыточным". Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 июня 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , вциом, омс