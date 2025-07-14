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Опрос показал, сколько работодателей обращают внимание на хобби в резюме

Опрос показал, сколько работодателей обращают внимание на хобби в резюме - 14.07.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько работодателей обращают внимание на хобби в резюме

Более половины работодателей России (58%) обращают внимание на хобби в резюме кандидата на работу, а каждый десятый (11%) считает эти подробности не имеющими... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T07:28+0300

2025-07-14T07:28+0300

2025-07-14T07:28+0300

общество

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Более половины работодателей России (58%) обращают внимание на хобби в резюме кандидата на работу, а каждый десятый (11%) считает эти подробности не имеющими значения при найме, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Большинство опрошенных работодателей (58%) считают, что соискателям нужно указывать свои хобби в резюме. При этом для 12% опрошенных указанные хобби важны на 5 баллов из 5 для принятия решения о найме сотрудника. Важность в 4 баллов из 5 указывают 21% респондентов, 3 балла отметили 32%, а 2 балла — 25%. Для 11% работодателей хобби соискателей не имеют значения при принятии решения о приеме на работу", - говорится в исследовании. Согласно данным, более половины опрошенных работодателей (60%) считают хобби признаком всесторонней развитости кандидата. 56% респондентов используют информацию о хобби для оценки культуры и ценностей потенциального сотрудника, 44% - для обнаружения навыков, которые могут быть полезны в работе. Почти четверть (23%) считают, что такие подробности о жизни работника позволяют оценить будущие риски, особенно если увлечения кандидата связаны с потенциальной опасностью. Ещё для 23% респондентов хобби свидетельствует о степени ответственности при заполнении резюме, 12% работодателей используют эту информацию для оценки навыков тайм-менеджмента кандидата. "Также работодатели делятся, что наличие хобби в резюме имеет разное значение в зависимости от желаемой позиции… Руководителям среднего звена наличие хобби нужно в 28% случаев, тогда как для топ-менеджмента этот критерий важен для 25%. Офисным сотрудникам оценивают наличие хобби в резюме на уровне 21%, а массовому персоналу — 4%", - уточнили в данных. В исследовании, которое проходило в период с 24 по 27 июня этого года, поучаствовали 300 представителей бизнеса из всех регионов России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество