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В США допустили повторение ситуации с приостановкой поставок оружия Украине

В США допустили повторение ситуации с приостановкой поставок оружия Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ

В США допустили повторение ситуации с приостановкой поставок оружия Украине

Пока администрация президента США Дональда Трампа "тешит себя" идеями о "первенстве" Штатов, ситуация с приостановкой поставок вооружений Украине может... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T13:33+0300

2025-07-14T13:33+0300

2025-07-14T13:33+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Пока администрация президента США Дональда Трампа "тешит себя" идеями о "первенстве" Штатов, ситуация с приостановкой поставок вооружений Украине может повториться, считает колумнист журнала American Conservative Дэниел ДеПетрис. "Администрация Трампа, может, и уладила путаницу с Украиной, связанную с поставками оружия. Но пока Америка продолжает тешить себя иллюзией, что может быть везде и всегда, не стоит удивляться, если в будущем мы увидим очередную версию этого эпизода", - пишет ДеПетрис. Как полагает колумнист, пауза в поставках военной помощи Украине была неизбежной. По его словам, США "взяли на себя слишком много", продолжая придерживаться "принципа первенства" во внешней политике. Однако в условиях меняющегося мирового порядка, который становится все более многополярным, такой курс является устаревшим, добавляет ДеПетрис. Согласно автору публикации, в поставках американских вооружений Украине вновь может возникнуть пауза, так как военно-промышленный комплекс США сильно перегружен из-за стремления властей обеспечить боеготовность страны в разных регионах одновременно.

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украина, сша, дональд трамп, politico, нато