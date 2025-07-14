Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США допустили повторение ситуации с приостановкой поставок оружия Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250714/oruzhie-859461388.html
В США допустили повторение ситуации с приостановкой поставок оружия Украине
В США допустили повторение ситуации с приостановкой поставок оружия Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ
В США допустили повторение ситуации с приостановкой поставок оружия Украине
Пока администрация президента США Дональда Трампа "тешит себя" идеями о "первенстве" Штатов, ситуация с приостановкой поставок вооружений Украине может... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T13:33+0300
2025-07-14T13:33+0300
вооружения
украина
сша
дональд трамп
politico
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/83789/04/837890462_0:171:2883:1793_1920x0_80_0_0_b3c08fa06c65cd938d0519875dbcd48d.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Пока администрация президента США Дональда Трампа "тешит себя" идеями о "первенстве" Штатов, ситуация с приостановкой поставок вооружений Украине может повториться, считает колумнист журнала American Conservative Дэниел ДеПетрис. "Администрация Трампа, может, и уладила путаницу с Украиной, связанную с поставками оружия. Но пока Америка продолжает тешить себя иллюзией, что может быть везде и всегда, не стоит удивляться, если в будущем мы увидим очередную версию этого эпизода", - пишет ДеПетрис. Как полагает колумнист, пауза в поставках военной помощи Украине была неизбежной. По его словам, США "взяли на себя слишком много", продолжая придерживаться "принципа первенства" во внешней политике. Однако в условиях меняющегося мирового порядка, который становится все более многополярным, такой курс является устаревшим, добавляет ДеПетрис. Согласно автору публикации, в поставках американских вооружений Украине вновь может возникнуть пауза, так как военно-промышленный комплекс США сильно перегружен из-за стремления властей обеспечить боеготовность страны в разных регионах одновременно.
https://1prime.ru/20250714/peskov-859459585.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83789/04/837890462_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_0d9bbc7eb70a11722945eacad79a9021.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, дональд трамп, politico, нато
Вооружения, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Politico, НАТО
13:33 14.07.2025
 
В США допустили повторение ситуации с приостановкой поставок оружия Украине

American Conservative: приостановка поставок оружия Украине может повториться

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Пока администрация президента США Дональда Трампа "тешит себя" идеями о "первенстве" Штатов, ситуация с приостановкой поставок вооружений Украине может повториться, считает колумнист журнала American Conservative Дэниел ДеПетрис.
"Администрация Трампа, может, и уладила путаницу с Украиной, связанную с поставками оружия. Но пока Америка продолжает тешить себя иллюзией, что может быть везде и всегда, не стоит удивляться, если в будущем мы увидим очередную версию этого эпизода", - пишет ДеПетрис.
Как полагает колумнист, пауза в поставках военной помощи Украине была неизбежной. По его словам, США "взяли на себя слишком много", продолжая придерживаться "принципа первенства" во внешней политике. Однако в условиях меняющегося мирового порядка, который становится все более многополярным, такой курс является устаревшим, добавляет ДеПетрис.
Согласно автору публикации, в поставках американских вооружений Украине вновь может возникнуть пауза, так как военно-промышленный комплекс США сильно перегружен из-за стремления властей обеспечить боеготовность страны в разных регионах одновременно.
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Поставки оружия из США на Украину продолжаются, заявил Песков
12:56
 
ВооруженияУКРАИНАСШАДональд ТрампPoliticoНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала