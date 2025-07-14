Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: отношения Японии и США находятся в худшем состоянии за целое поколение - 14.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250714/otnosheniya-859457813.html
СМИ: отношения Японии и США находятся в худшем состоянии за целое поколение
СМИ: отношения Японии и США находятся в худшем состоянии за целое поколение - 14.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: отношения Японии и США находятся в худшем состоянии за целое поколение
Япония, которая не смогла адаптироваться к прагматичному подходу американского президента Дональда Трампа в вопросах торговли и обороны, столкнулась с угрозой... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T12:21+0300
2025-07-14T12:21+0300
политика
япония
сша
дональд трамп
синдзо абэ
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Япония, которая не смогла адаптироваться к прагматичному подходу американского президента Дональда Трампа в вопросах торговли и обороны, столкнулась с угрозой эпохальной перезагрузкой отношений с США, пишет газета Financial Times со ссылкой на экспертов и политологов. Издание обращает внимание, что месяцы переговоров Японии и США не принесли быстрой, дружественной и показательной торговой сделки, которую обе стороны изначально считали возможной. "Американо-японские отношения находятся в худшем состоянии, возможно, за целое поколение, если вернуться к концу 1990-х… Я никогда раньше не слышал, чтобы высокопоставленные японские чиновники выражали такую обеспокоенность по поводу отношений", - заявил изданию бывший чиновник Белого дома Кристофер Джонстон, ныне работающий в консалтинговой компании Asia Group. По мнению аналитиков, на внезапную неопределенность в отношениях между США и Японией повлияла слабость правительства японского премьер-министра Сигэру Исибы и просчеты его курса. Японские источники утверждают, что во время первого президентского срока Трампа убедили временно отказаться от своей изначальной критической позиции по отношению к Японии благодаря его отношениям с Синдзо Абэ, занимавшим тогда пост японского премьера. По словам высокопоставленных чиновников, знакомых с ходом переговоров, Исиба "разбазарил" политическое наследие Абэ, настаивая на полном освобождении Японии от пошлин, но не осознав, что этот вопрос является принципиально важным для Трампа.
https://1prime.ru/20250711/rnkhap-859401461.html
япония
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_48:0:1451:1052_1920x0_80_0_0_0b4cf94a7b46af9815da1fa6c150de5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
япония, сша, дональд трамп, синдзо абэ, financial times
Политика, ЯПОНИЯ, США, Дональд Трамп, Синдзо Абэ, Financial Times
12:21 14.07.2025
 
СМИ: отношения Японии и США находятся в худшем состоянии за целое поколение

FT: отношения Японии и США находятся в худшем состоянии за целое поколение

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© fotolia.com / Claudio Divizia
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Япония, которая не смогла адаптироваться к прагматичному подходу американского президента Дональда Трампа в вопросах торговли и обороны, столкнулась с угрозой эпохальной перезагрузкой отношений с США, пишет газета Financial Times со ссылкой на экспертов и политологов.
Издание обращает внимание, что месяцы переговоров Японии и США не принесли быстрой, дружественной и показательной торговой сделки, которую обе стороны изначально считали возможной.
"Американо-японские отношения находятся в худшем состоянии, возможно, за целое поколение, если вернуться к концу 1990-х… Я никогда раньше не слышал, чтобы высокопоставленные японские чиновники выражали такую обеспокоенность по поводу отношений", - заявил изданию бывший чиновник Белого дома Кристофер Джонстон, ныне работающий в консалтинговой компании Asia Group.
По мнению аналитиков, на внезапную неопределенность в отношениях между США и Японией повлияла слабость правительства японского премьер-министра Сигэру Исибы и просчеты его курса.
Японские источники утверждают, что во время первого президентского срока Трампа убедили временно отказаться от своей изначальной критической позиции по отношению к Японии благодаря его отношениям с Синдзо Абэ, занимавшим тогда пост японского премьера.
По словам высокопоставленных чиновников, знакомых с ходом переговоров, Исиба "разбазарил" политическое наследие Абэ, настаивая на полном освобождении Японии от пошлин, но не осознав, что этот вопрос является принципиально важным для Трампа.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
СМИ: Южная Корея, США и Япония подтвердили желание денуклиаризировать КНДР
11 июля, 13:41
 
ПолитикаЯПОНИЯСШАДональд ТрампСиндзо АбэFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала