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СМИ: отношения Японии и США находятся в худшем состоянии за целое поколение
СМИ: отношения Японии и США находятся в худшем состоянии за целое поколение - 14.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: отношения Японии и США находятся в худшем состоянии за целое поколение
Япония, которая не смогла адаптироваться к прагматичному подходу американского президента Дональда Трампа в вопросах торговли и обороны, столкнулась с угрозой... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T12:21+0300
2025-07-14T12:21+0300
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политика
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Япония, которая не смогла адаптироваться к прагматичному подходу американского президента Дональда Трампа в вопросах торговли и обороны, столкнулась с угрозой эпохальной перезагрузкой отношений с США, пишет газета Financial Times со ссылкой на экспертов и политологов. Издание обращает внимание, что месяцы переговоров Японии и США не принесли быстрой, дружественной и показательной торговой сделки, которую обе стороны изначально считали возможной. "Американо-японские отношения находятся в худшем состоянии, возможно, за целое поколение, если вернуться к концу 1990-х… Я никогда раньше не слышал, чтобы высокопоставленные японские чиновники выражали такую обеспокоенность по поводу отношений", - заявил изданию бывший чиновник Белого дома Кристофер Джонстон, ныне работающий в консалтинговой компании Asia Group. По мнению аналитиков, на внезапную неопределенность в отношениях между США и Японией повлияла слабость правительства японского премьер-министра Сигэру Исибы и просчеты его курса. Японские источники утверждают, что во время первого президентского срока Трампа убедили временно отказаться от своей изначальной критической позиции по отношению к Японии благодаря его отношениям с Синдзо Абэ, занимавшим тогда пост японского премьера. По словам высокопоставленных чиновников, знакомых с ходом переговоров, Исиба "разбазарил" политическое наследие Абэ, настаивая на полном освобождении Японии от пошлин, но не осознав, что этот вопрос является принципиально важным для Трампа.
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япония, сша, дональд трамп, синдзо абэ, financial times
Политика, ЯПОНИЯ, США, Дональд Трамп, Синдзо Абэ, Financial Times
СМИ: отношения Японии и США находятся в худшем состоянии за целое поколение
FT: отношения Японии и США находятся в худшем состоянии за целое поколение
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Япония, которая не смогла адаптироваться к прагматичному подходу американского президента Дональда Трампа в вопросах торговли и обороны, столкнулась с угрозой эпохальной перезагрузкой отношений с США, пишет газета Financial Times со ссылкой на экспертов и политологов.
Издание обращает внимание, что месяцы переговоров Японии и США не принесли быстрой, дружественной и показательной торговой сделки, которую обе стороны изначально считали возможной.
"Американо-японские отношения находятся в худшем состоянии, возможно, за целое поколение, если вернуться к концу 1990-х… Я никогда раньше не слышал, чтобы высокопоставленные японские чиновники выражали такую обеспокоенность по поводу отношений", - заявил изданию бывший чиновник Белого дома Кристофер Джонстон, ныне работающий в консалтинговой компании Asia Group.
По мнению аналитиков, на внезапную неопределенность в отношениях между США и Японией повлияла слабость правительства японского премьер-министра Сигэру Исибы и просчеты его курса.
Японские источники утверждают, что во время первого президентского срока Трампа убедили временно отказаться от своей изначальной критической позиции по отношению к Японии благодаря его отношениям с Синдзо Абэ, занимавшим тогда пост японского премьера.
По словам высокопоставленных чиновников, знакомых с ходом переговоров, Исиба "разбазарил" политическое наследие Абэ, настаивая на полном освобождении Японии от пошлин, но не осознав, что этот вопрос является принципиально важным для Трампа.
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