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Названы самые атакуемые отрасли с начала года
Названы самые атакуемые отрасли с начала года - 14.07.2025, ПРАЙМ
Названы самые атакуемые отрасли с начала года
IT, финансы и телеком стали самыми атакуемыми отраслями с начала года - они остаются привлекательными мишенями из-за больших объемов чувствительных данных,... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T04:45+0300
2025-07-14T04:45+0300
2025-07-14T04:45+0300
общество
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. IT, финансы и телеком стали самыми атакуемыми отраслями с начала года - они остаются привлекательными мишенями из-за больших объемов чувствительных данных, подсчитали для РИА Новости аналитики компании по кибербезопасности RED Security.
"В первом полугодии лидерами по количеству направленных на них кибератак стали компании из сфер телекоммуникаций (35%), ИТ (19%) и финансов (17%). Эти отрасли остаются привлекательными мишенями из-за больших объемов чувствительных данных, а также критически важной роли в экономике и жизни граждан, поэтому вынуждены отражать до сотни атак ежедневно", - сообщили в компании.
Отмечается, что общее количество кибератак за полгода на российские компании превысило 63 тысячи, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Пик хакерской активности в этом году пришелся на апрель и май, что косвенно указывает на политическую мотивацию злоумышленников и попытку "приурочить" взломы к крупным государственным праздникам.
Аналитики добавили, что эти организации часто сталкиваются с автоматизированными атаками, когда хакеры сутками непрерывно перебирают все возможные способы взлома, чтобы найти брешь в защите.
При этом впервые за несколько лет промышленный сектор не вошел в топ самых атакуемых отраслей. Однако в компании подчеркивают, что это не означает снижения киберрисков для отрасли, поскольку изменился сам характер кибератак на промышленность. Хакеры уходят от типового и массового инструментария в сторону сложных целенаправленных атак (APT), которые сложнее обнаружить и заблокировать.
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общество
Названы самые атакуемые отрасли с начала года
RED Security: IT, финансы и телеком стали самыми атакуемыми с начала года
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. IT, финансы и телеком стали самыми атакуемыми отраслями с начала года - они остаются привлекательными мишенями из-за больших объемов чувствительных данных, подсчитали для РИА Новости аналитики компании по кибербезопасности RED Security.
"В первом полугодии лидерами по количеству направленных на них кибератак стали компании из сфер телекоммуникаций (35%), ИТ (19%) и финансов (17%). Эти отрасли остаются привлекательными мишенями из-за больших объемов чувствительных данных, а также критически важной роли в экономике и жизни граждан, поэтому вынуждены отражать до сотни атак ежедневно", - сообщили в компании.
Отмечается, что общее количество кибератак за полгода на российские компании превысило 63 тысячи, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Пик хакерской активности в этом году пришелся на апрель и май, что косвенно указывает на политическую мотивацию злоумышленников и попытку "приурочить" взломы к крупным государственным праздникам.
Аналитики добавили, что эти организации часто сталкиваются с автоматизированными атаками, когда хакеры сутками непрерывно перебирают все возможные способы взлома, чтобы найти брешь в защите.
При этом впервые за несколько лет промышленный сектор не вошел в топ самых атакуемых отраслей. Однако в компании подчеркивают, что это не означает снижения киберрисков для отрасли, поскольку изменился сам характер кибератак на промышленность. Хакеры уходят от типового и массового инструментария в сторону сложных целенаправленных атак (APT), которые сложнее обнаружить и заблокировать.