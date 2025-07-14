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Названы самые атакуемые отрасли с начала года

Названы самые атакуемые отрасли с начала года - 14.07.2025, ПРАЙМ

Названы самые атакуемые отрасли с начала года

IT, финансы и телеком стали самыми атакуемыми отраслями с начала года - они остаются привлекательными мишенями из-за больших объемов чувствительных данных,... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T04:45+0300

2025-07-14T04:45+0300

2025-07-14T04:45+0300

общество

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. IT, финансы и телеком стали самыми атакуемыми отраслями с начала года - они остаются привлекательными мишенями из-за больших объемов чувствительных данных, подсчитали для РИА Новости аналитики компании по кибербезопасности RED Security. "В первом полугодии лидерами по количеству направленных на них кибератак стали компании из сфер телекоммуникаций (35%), ИТ (19%) и финансов (17%). Эти отрасли остаются привлекательными мишенями из-за больших объемов чувствительных данных, а также критически важной роли в экономике и жизни граждан, поэтому вынуждены отражать до сотни атак ежедневно", - сообщили в компании. Отмечается, что общее количество кибератак за полгода на российские компании превысило 63 тысячи, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Пик хакерской активности в этом году пришелся на апрель и май, что косвенно указывает на политическую мотивацию злоумышленников и попытку "приурочить" взломы к крупным государственным праздникам. Аналитики добавили, что эти организации часто сталкиваются с автоматизированными атаками, когда хакеры сутками непрерывно перебирают все возможные способы взлома, чтобы найти брешь в защите. При этом впервые за несколько лет промышленный сектор не вошел в топ самых атакуемых отраслей. Однако в компании подчеркивают, что это не означает снижения киберрисков для отрасли, поскольку изменился сам характер кибератак на промышленность. Хакеры уходят от типового и массового инструментария в сторону сложных целенаправленных атак (APT), которые сложнее обнаружить и заблокировать.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество