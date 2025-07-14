https://1prime.ru/20250714/passazhiropotok-859458172.html

Red Wings нарастила пассажиропоток в первом полугодии

Red Wings нарастила пассажиропоток в первом полугодии - 14.07.2025, ПРАЙМ

Red Wings нарастила пассажиропоток в первом полугодии

Авиакомпания Red Wings в первом полугодии 2025 года нарастила пассажиропоток на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до более 1,2 миллиона... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T12:23+0300

2025-07-14T12:23+0300

2025-07-14T12:23+0300

общество

red wings

ростех

ssj-100

https://cdnn.1prime.ru/img/83470/97/834709751_0:282:3139:2048_1920x0_80_0_0_54f69cfede70348c54cc5de2b0c12ab7.jpg

МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings в первом полугодии 2025 года нарастила пассажиропоток на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до более 1,2 миллиона человек, при этом на внутренних рейсах перевозки пассажиров увеличились на 8%, сообщила компания. "Авиакомпания Red Wings (входит в "Ростех") перевезла более 1,2 миллиона пассажиров за первые шесть месяцев текущего года. Это почти на 2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. За полгода авиакомпания открыла 16 новых маршрутов, средний процент занятости кресел составил 85%. Пассажиропоток Red Wings на внутренних рейсах увеличился на 8%", - сообщили в авиакомпании. Отмечается, что в парке авиакомпании эксплуатируются преимущественно российские авиалайнеры, из них - 22 самолета SSJ-100. Также авиакомпания использует российские самолеты Ту-204 и Ту-214. На регулярных маршрутах Red Wings летает на отечественных воздушных судах. Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес- и грузовых перевозках. Маршрутная сеть Red Wings включает более 100 российских и международных направлений.

https://1prime.ru/20250610/aeroflot-858362587.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , red wings, ростех, ssj-100