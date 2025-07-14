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Red Wings нарастила пассажиропоток в первом полугодии - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Red Wings нарастила пассажиропоток в первом полугодии
Red Wings нарастила пассажиропоток в первом полугодии - 14.07.2025, ПРАЙМ
Red Wings нарастила пассажиропоток в первом полугодии
Авиакомпания Red Wings в первом полугодии 2025 года нарастила пассажиропоток на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до более 1,2 миллиона... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T12:23+0300
2025-07-14T12:23+0300
общество
red wings
ростех
ssj-100
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings в первом полугодии 2025 года нарастила пассажиропоток на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до более 1,2 миллиона человек, при этом на внутренних рейсах перевозки пассажиров увеличились на 8%, сообщила компания. "Авиакомпания Red Wings (входит в "Ростех") перевезла более 1,2 миллиона пассажиров за первые шесть месяцев текущего года. Это почти на 2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. За полгода авиакомпания открыла 16 новых маршрутов, средний процент занятости кресел составил 85%. Пассажиропоток Red Wings на внутренних рейсах увеличился на 8%", - сообщили в авиакомпании. Отмечается, что в парке авиакомпании эксплуатируются преимущественно российские авиалайнеры, из них - 22 самолета SSJ-100. Также авиакомпания использует российские самолеты Ту-204 и Ту-214. На регулярных маршрутах Red Wings летает на отечественных воздушных судах. Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес- и грузовых перевозках. Маршрутная сеть Red Wings включает более 100 российских и международных направлений.
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общество , red wings, ростех, ssj-100
Общество , Red Wings, Ростех, SSJ-100
12:23 14.07.2025
 
Red Wings нарастила пассажиропоток в первом полугодии

Авиакомпания Red Wings в первом полугодии нарастила пассажиропоток на 2%

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково.
Аэропорт Пулково. - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings в первом полугодии 2025 года нарастила пассажиропоток на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до более 1,2 миллиона человек, при этом на внутренних рейсах перевозки пассажиров увеличились на 8%, сообщила компания.
"Авиакомпания Red Wings (входит в "Ростех") перевезла более 1,2 миллиона пассажиров за первые шесть месяцев текущего года. Это почти на 2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. За полгода авиакомпания открыла 16 новых маршрутов, средний процент занятости кресел составил 85%. Пассажиропоток Red Wings на внутренних рейсах увеличился на 8%", - сообщили в авиакомпании.
Отмечается, что в парке авиакомпании эксплуатируются преимущественно российские авиалайнеры, из них - 22 самолета SSJ-100. Также авиакомпания использует российские самолеты Ту-204 и Ту-214. На регулярных маршрутах Red Wings летает на отечественных воздушных судах.
Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес- и грузовых перевозках. Маршрутная сеть Red Wings включает более 100 российских и международных направлений.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
"Аэрофлот" повысил цель по пассажиропотоку к 2030 году
10 июня, 11:47
 
ОбществоRed WingsРостехSSJ-100
 
 
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