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В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России и Украины - 14.07.2025, ПРАЙМ
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В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России и Украины
В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России и Украины - 14.07.2025, ПРАЙМ
В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России и Украины
Турецкая сторона не имеет никакой информации по вероятному третьему раунду переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T11:51+0300
2025-07-14T11:51+0300
политика
украина
рф
стамбул
дмитрий песков
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АНКАРА, 14 июл – ПРАЙМ. Турецкая сторона не имеет никакой информации по вероятному третьему раунду переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле. "На данный момент нет никакой информации", - сообщил источник в администрации Эрдогана в ответ на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Как заявил 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица 13 июля заявил, что формат стамбульских переговоров с РФ "практически исчерпал себя". В понедельник замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что прямые переговоры между Москвой и Киевом будут продолжены.
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украина, рф, стамбул, дмитрий песков, юрий ушаков, мид рф
Политика, УКРАИНА, РФ, Стамбул, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, МИД РФ
11:51 14.07.2025
 
В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России и Украины

Источник: Турция не имеет данных по третьему раунду переговоров России и Украины

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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АНКАРА, 14 июл – ПРАЙМ. Турецкая сторона не имеет никакой информации по вероятному третьему раунду переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле.
"На данный момент нет никакой информации", - сообщил источник в администрации Эрдогана в ответ на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Как заявил 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица 13 июля заявил, что формат стамбульских переговоров с РФ "практически исчерпал себя".
В понедельник замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что прямые переговоры между Москвой и Киевом будут продолжены.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
США недовольны отсутствием прогресса в переговорах по Украине, заявил Рубио
10 июля, 15:32
 
ПолитикаУКРАИНАРФСтамбулДмитрий ПесковЮрий УшаковМИД РФ
 
 
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