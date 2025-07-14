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В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России и Украины

В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России и Украины - 14.07.2025, ПРАЙМ

В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России и Украины

Турецкая сторона не имеет никакой информации по вероятному третьему раунду переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T11:51+0300

2025-07-14T11:51+0300

2025-07-14T11:51+0300

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АНКАРА, 14 июл – ПРАЙМ. Турецкая сторона не имеет никакой информации по вероятному третьему раунду переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле. "На данный момент нет никакой информации", - сообщил источник в администрации Эрдогана в ответ на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Как заявил 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица 13 июля заявил, что формат стамбульских переговоров с РФ "практически исчерпал себя". В понедельник замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что прямые переговоры между Москвой и Киевом будут продолжены.

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украина, рф, стамбул, дмитрий песков, юрий ушаков, мид рф