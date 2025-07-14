https://1prime.ru/20250714/peskov-859459206.html

Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил Песков

Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил Песков - 14.07.2025, ПРАЙМ

Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил Песков

Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T12:51+0300

2025-07-14T12:51+0300

2025-07-14T12:54+0300

политика

общество

украина

рф

стамбул

дмитрий песков

юрий ушаков

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83620/30/836203041_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_e94a7188e9aa1a950b6ec7c972336334.jpg

МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о новом раунде переговоров с Украиной. По словам пресс-секретаря президента, Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев очевидно не спешит. Для Москвы важно, чтобы спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог продолжил усилия по российско-украинскому урегулированию.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Как заявил 1 июля Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.

https://1prime.ru/20250710/rubio-859369240.html

украина

рф

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, рф, стамбул, дмитрий песков, юрий ушаков, мид рф