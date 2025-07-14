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Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил Песков
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил Песков - 14.07.2025, ПРАЙМ
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил Песков
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T12:51+0300
2025-07-14T12:51+0300
2025-07-14T12:54+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о новом раунде переговоров с Украиной. По словам пресс-секретаря президента, Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев очевидно не спешит. Для Москвы важно, чтобы спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог продолжил усилия по российско-украинскому урегулированию.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Как заявил 1 июля Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.
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общество , украина, рф, стамбул, дмитрий песков, юрий ушаков, мид рф
Политика, Общество , УКРАИНА, РФ, Стамбул, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, МИД РФ
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил Песков
Песков: Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о новом раунде переговоров с Украиной.
По словам пресс-секретаря президента, Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев очевидно не спешит. Для Москвы важно, чтобы спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог продолжил усилия по российско-украинскому урегулированию.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Как заявил 1 июля Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.
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