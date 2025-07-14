https://1prime.ru/20250714/peskov-859459585.html
Поставки оружия из США на Украину продолжаются, заявил Песков
Поставки оружия из США на Украину продолжаются, заявил Песков - 14.07.2025, ПРАЙМ
Поставки оружия из США на Украину продолжаются, заявил Песков
Поставки вооружений и военной техники из США на Украину продолжались и продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T12:56+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Поставки вооружений и военной техники из США на Украину продолжались и продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты направят Украине комплексы Patriot. "Было много слов сказано о дороговизне и так далее. Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут. Но фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украине", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают такие шаги Трампа. Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер после выдвинул утверждение, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
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Вооружения, Общество , США, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Пит Хегсет, NBC, CNN
Поставки оружия из США на Украину продолжаются, заявил Песков
Песков: поставки оружия и техники из США на Украину продолжались и продолжаются
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Поставки вооружений и военной техники из США на Украину продолжались и продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты направят Украине комплексы Patriot.
"Было много слов сказано о дороговизне и так далее. Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут. Но фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украине", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают такие шаги Трампа.
Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер после выдвинул утверждение, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
"Пауза неизбежна": в США сделали печальный для Киева вывод о помощи Украине