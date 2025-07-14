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В Кремле заявили о напряженности на Балтике

В Кремле заявили о напряженности на Балтике - 14.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле заявили о напряженности на Балтике

На Балтике благодаря агрессивной политике прибрежных европейских стран сегодня царит атмосфера напряженности. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T12:57+0300

2025-07-14T12:57+0300

2025-07-14T13:00+0300

политика

общество

европа

эстония

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. На Балтике благодаря агрессивной политике прибрежных европейских стран сегодня царит атмосфера напряженности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Балтика сейчас благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы - регион, где, можно сказать, царит напряженность, атмосфера напряженности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на проведенные Эстонией боевые стрельбы в 300 километрах от Санкт-Петербурга.Песков также подчеркнул, что Россия намерена отстаивать свои законные интересы на Балтике. Кроме того, он также назвал очевидной реальностью тот факт, что многие европейские страны занимаются провокационными действиями на Балтике.

https://1prime.ru/20250707/istrebiteli-859255861.html

европа

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общество , европа, эстония, дмитрий песков