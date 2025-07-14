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В Кремле заявили о напряженности на Балтике - 14.07.2025, ПРАЙМ
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В Кремле заявили о напряженности на Балтике
В Кремле заявили о напряженности на Балтике - 14.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле заявили о напряженности на Балтике
На Балтике благодаря агрессивной политике прибрежных европейских стран сегодня царит атмосфера напряженности. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T12:57+0300
2025-07-14T13:00+0300
политика
общество
европа
эстония
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. На Балтике благодаря агрессивной политике прибрежных европейских стран сегодня царит атмосфера напряженности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Балтика сейчас благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы - регион, где, можно сказать, царит напряженность, атмосфера напряженности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на проведенные Эстонией боевые стрельбы в 300 километрах от Санкт-Петербурга.Песков также подчеркнул, что Россия намерена отстаивать свои законные интересы на Балтике. Кроме того, он также назвал очевидной реальностью тот факт, что многие европейские страны занимаются провокационными действиями на Балтике.
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европа
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общество , европа, эстония, дмитрий песков
Политика, Общество , ЕВРОПА, ЭСТОНИЯ, Дмитрий Песков
12:57 14.07.2025 (обновлено: 13:00 14.07.2025)
 
В Кремле заявили о напряженности на Балтике

Песков: на Балтике из-за агрессивной политики стран Европы царит напряженность

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. На Балтике благодаря агрессивной политике прибрежных европейских стран сегодня царит атмосфера напряженности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Балтика сейчас благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы - регион, где, можно сказать, царит напряженность, атмосфера напряженности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на проведенные Эстонией боевые стрельбы в 300 километрах от Санкт-Петербурга.
Песков также подчеркнул, что Россия намерена отстаивать свои законные интересы на Балтике. Кроме того, он также назвал очевидной реальностью тот факт, что многие европейские страны занимаются провокационными действиями на Балтике.
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7 июля, 16:20
 
ПолитикаОбществоЕВРОПАЭСТОНИЯДмитрий Песков
 
 
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