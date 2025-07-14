https://1prime.ru/20250714/pistorius-859476084.html
"Готовы убивать солдат РФ". В России отреагировали на слова Писториуса
"Готовы убивать солдат РФ". В России отреагировали на слова Писториуса - 14.07.2025, ПРАЙМ
"Готовы убивать солдат РФ". В России отреагировали на слова Писториуса
Заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что немецкие войска будут готовы "убивать российских солдат", демонстрируют очень слабую историческую... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T21:43+0300
2025-07-14T21:43+0300
2025-07-14T21:44+0300
политика
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что немецкие войска будут готовы "убивать российских солдат", демонстрируют очень слабую историческую память министров Германии. Так прокомментировал высказывание Писториуса первый заместитель комитета ГД РФ по международным делам Алексей Чепа, которого цитирует издание Газета.ru.В первую очередь депутат заверил, что "потомки нацистов" моментально получат ответ от российской армии.Затем он отметил: "Подобные заявления (Писториуса - прим. ред.) свидетельствуют об очень слабой исторической памяти немцев. Однако мы всегда готовы им напомнить историю".Вместе с тем Чепа пообещал, что войска Германии или Франции, если отважатся появиться на Украине, станут для ВС РФ приоритетной целью и будут очень быстро уничтожены.Ранее глава МО ФРГ заявил, что немецкие войска будут готовы "убивать российских солдат", если ВС РФ нападут на государства-членов НАТО. Писториус подчеркнул, что никого не запугивает, а просто таким образом демонстрирует, что Германия готова к защите.
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борис писториус, германия, войска, госдума
Политика, Борис Писториус, ГЕРМАНИЯ, войска, Госдума
"Готовы убивать солдат РФ". В России отреагировали на слова Писториуса
Депутат Госдумы Чепа: у немецких министров очень слабая историческая память
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ.
Заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что немецкие войска будут готовы "убивать российских солдат", демонстрируют очень слабую историческую память министров Германии. Так прокомментировал высказывание Писториуса первый заместитель комитета ГД РФ по международным делам Алексей Чепа, которого цитирует издание Газета.ru
.
В первую очередь депутат заверил, что "потомки нацистов" моментально получат ответ от российской армии.
Затем он отметил: "Подобные заявления (Писториуса - прим. ред.) свидетельствуют об очень слабой исторической памяти немцев. Однако мы всегда готовы им напомнить историю".
Вместе с тем Чепа пообещал, что войска Германии или Франции, если отважатся появиться на Украине, станут для ВС РФ приоритетной целью и будут очень быстро уничтожены.
Ранее глава МО ФРГ заявил, что немецкие войска будут готовы "убивать российских солдат", если ВС РФ нападут на государства-членов НАТО. Писториус подчеркнул, что никого не запугивает, а просто таким образом демонстрирует, что Германия готова к защите.
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