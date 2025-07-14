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Кнайсль сравнила Писториуса с Геббельсом
Кнайсль сравнила Писториуса с Геббельсом - 14.07.2025, ПРАЙМ
Кнайсль сравнила Писториуса с Геббельсом
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сравнила министра обороны Германии Бориса Писториуса с гитлеровским министром пропаганды Йозефом Геббельсом | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T23:37+0300
2025-07-14T23:37+0300
2025-07-14T23:37+0300
политика
карин кнайсль
борис писториус
мнение
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сравнила министра обороны Германии Бориса Писториуса с гитлеровским министром пропаганды Йозефом Геббельсом после слов главы минобороны о готовности "убивать российских солдат". Ранее в интервью газете Financial Times Писториус заявил, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы. По его словам, если сдерживание не сработает, и Россия якобы нападет на НАТО, немецкие солдаты будут "готовы убивать российских военных". "Это тот же самый Писториус, который хочет сделать немцев готовыми к войне, или же, если использовать его терминологию "kriegstüchtig" (нем. "соответствующими требованиям военного времени" - ред.) ... впервые это (слово - ред.) было вновь использовано в 2024 году. Ранее это было любимое слово в лексиконе Геббельса", - написала Кнайсль в своем Telegram-канале. Также экс-министр добавила, что все больше вспоминает о начале 1940-х годов, когда слышит заявления немецких военных о необходимости иметь вооружения, способные бить вглубь России. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20250714/pistorius-859476084.html
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карин кнайсль, борис писториус, мнение
Политика, Карин Кнайсль, Борис Писториус, мнение
Кнайсль сравнила Писториуса с Геббельсом
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сравнила главу МО Германии с Геббельсом
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сравнила министра обороны Германии Бориса Писториуса с гитлеровским министром пропаганды Йозефом Геббельсом после слов главы минобороны о готовности "убивать российских солдат".
Ранее в интервью газете Financial Times Писториус заявил, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы. По его словам, если сдерживание не сработает, и Россия якобы нападет на НАТО, немецкие солдаты будут "готовы убивать российских военных".
"Это тот же самый Писториус, который хочет сделать немцев готовыми к войне, или же, если использовать его терминологию "kriegstüchtig" (нем. "соответствующими требованиям военного времени" - ред.) ... впервые это (слово - ред.) было вновь использовано в 2024 году. Ранее это было любимое слово в лексиконе Геббельса", - написала Кнайсль в своем Telegram-канале.
Также экс-министр добавила, что все больше вспоминает о начале 1940-х годов, когда слышит заявления немецких военных о необходимости иметь вооружения, способные бить вглубь России.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
"Готовы убивать солдат РФ". В России отреагировали на слова Писториуса