https://1prime.ru/20250714/plagiator-859441804.html
"Плагиатор" стал лидером кинопроката в России и СНГ
"Плагиатор" стал лидером кинопроката в России и СНГ - 14.07.2025, ПРАЙМ
"Плагиатор" стал лидером кинопроката в России и СНГ
Музыкальная романтическая комедия "Плагиатор" стала лидером кинопроката в России, заработав 42,1 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T01:08+0300
2025-07-14T01:08+0300
2025-07-14T01:08+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Музыкальная романтическая комедия "Плагиатор" стала лидером кинопроката в России, заработав 42,1 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второй позиции оказалась премьера "Супермен" режиссера Джеймса Ганна: киносборы в странах СНГ без учета России и Белоруссии составили 41,8 миллиона рублей.
На третье место опустился лидер прошлой недели - фильм "Не одна дома 2": фильм заработал 37,7 миллиона рублей.
Четвертью строчку заняла семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым: киносборы за уикенд составили 32,3 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает спортивная драма с Брэдом Питтом "F1", которая заработал в прокате 32,1 миллиона рублей.
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общество , рф, белоруссия, снг
Общество , РФ, БЕЛОРУССИЯ, СНГ
"Плагиатор" стал лидером кинопроката в России и СНГ
"Плагиатор" стал лидером кинопроката в России и СНГ за уикенд
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Музыкальная романтическая комедия "Плагиатор" стала лидером кинопроката в России, заработав 42,1 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второй позиции оказалась премьера "Супермен" режиссера Джеймса Ганна: киносборы в странах СНГ без учета России и Белоруссии составили 41,8 миллиона рублей.
На третье место опустился лидер прошлой недели - фильм "Не одна дома 2": фильм заработал 37,7 миллиона рублей.
Четвертью строчку заняла семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым: киносборы за уикенд составили 32,3 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает спортивная драма с Брэдом Питтом "F1", которая заработал в прокате 32,1 миллиона рублей.