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В Еврокомиссии назвали новую пошлину США блокирующей мерой

В Еврокомиссии назвали новую пошлину США блокирующей мерой - 14.07.2025, ПРАЙМ

В Еврокомиссии назвали новую пошлину США блокирующей мерой

Объявление президентом США Дональдом Трампом дополнительной пошлины в 30 процентов на весь европейский импорт фактически является блокирующей мерой для... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T11:04+0300

2025-07-14T11:04+0300

2025-07-14T11:04+0300

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БРЮССЕЛЬ, 14 июл - ПРАЙМ. Объявление президентом США Дональдом Трампом дополнительной пошлины в 30 процентов на весь европейский импорт фактически является блокирующей мерой для двусторонней торговли, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович. "Мы с сожалением и разочарованием приняли письмо, направленное президентом США Евросоюзу, особенно учитывая продвинутую стадию наших текущих переговоров. Как вы знаете, Европейский союз добросовестно подошел к этим переговорам, с полной интенсивностью. Давайте будем честны, идея о 30-процентной тарифной ставке фактически является запретительной мерой для взаимной торговли. Мы по-прежнему убеждены в том, что наши трансатлантические отношения заслуживают решения путем переговоров", - сказал он перед началом в Брюсселе Совета стран ЕС по внешней торговле. Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

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общество , сша, брюссель, вашингтон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес