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В Еврокомиссии назвали новую пошлину США блокирующей мерой - 14.07.2025, ПРАЙМ
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В Еврокомиссии назвали новую пошлину США блокирующей мерой
В Еврокомиссии назвали новую пошлину США блокирующей мерой - 14.07.2025, ПРАЙМ
В Еврокомиссии назвали новую пошлину США блокирующей мерой
Объявление президентом США Дональдом Трампом дополнительной пошлины в 30 процентов на весь европейский импорт фактически является блокирующей мерой для... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T11:04+0300
2025-07-14T11:04+0300
экономика
общество
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брюссель
вашингтон
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
ес
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл - ПРАЙМ. Объявление президентом США Дональдом Трампом дополнительной пошлины в 30 процентов на весь европейский импорт фактически является блокирующей мерой для двусторонней торговли, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович. "Мы с сожалением и разочарованием приняли письмо, направленное президентом США Евросоюзу, особенно учитывая продвинутую стадию наших текущих переговоров. Как вы знаете, Европейский союз добросовестно подошел к этим переговорам, с полной интенсивностью. Давайте будем честны, идея о 30-процентной тарифной ставке фактически является запретительной мерой для взаимной торговли. Мы по-прежнему убеждены в том, что наши трансатлантические отношения заслуживают решения путем переговоров", - сказал он перед началом в Брюсселе Совета стран ЕС по внешней торговле. Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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общество , сша, брюссель, вашингтон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Общество , США, Брюссель, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
11:04 14.07.2025
 
В Еврокомиссии назвали новую пошлину США блокирующей мерой

Еврокомиссар Шефчович назвал введение Трампом доппошлины блокирующей мерой

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк#Флаг Евросоюза
#Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл - ПРАЙМ. Объявление президентом США Дональдом Трампом дополнительной пошлины в 30 процентов на весь европейский импорт фактически является блокирующей мерой для двусторонней торговли, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.
"Мы с сожалением и разочарованием приняли письмо, направленное президентом США Евросоюзу, особенно учитывая продвинутую стадию наших текущих переговоров. Как вы знаете, Европейский союз добросовестно подошел к этим переговорам, с полной интенсивностью. Давайте будем честны, идея о 30-процентной тарифной ставке фактически является запретительной мерой для взаимной торговли. Мы по-прежнему убеждены в том, что наши трансатлантические отношения заслуживают решения путем переговоров", - сказал он перед началом в Брюсселе Совета стран ЕС по внешней торговле.
Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
Пошлины США ударят "по самому больному месту экспорта" ФРГ, заявил Мерц
Вчера, 21:55
 
ЭкономикаОбществоСШАБрюссельВАШИНГТОНДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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