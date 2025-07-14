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В Швеции рассказали о последствиях введения США 30-процентных пошлин
В Швеции рассказали о последствиях введения США 30-процентных пошлин - 14.07.2025, ПРАЙМ
В Швеции рассказали о последствиях введения США 30-процентных пошлин
США, как и Евросоюз, окажутся в проигрыше после введения 30-процентных пошлин на европейские товары, заявил шведский министр внешней торговли и сотрудничества в | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T12:35+0300
2025-07-14T12:35+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. США, как и Евросоюз, окажутся в проигрыше после введения 30-процентных пошлин на европейские товары, заявил шведский министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса. "Очевидно, это не то, что мы, европейцы, можем принять. Мы всегда пытались найти согласованное решение, которое устроило бы всех нас. Но Белый дом все равно выбирает этот путь. Это печально, мы все окажемся в проигрыше. Но самую высокую цену заплатят американские компании и потребители", - сказал он перед встречей Совета по иностранным делам в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Министр не исключает, что президент США Дональд Трамп втянет ЕС в торговую войну. "У нас есть значительные экономические возможности и инструменты для противодействия", - добавил он. Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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Экономика, США, Брюссель, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
В Швеции рассказали о последствиях введения США 30-процентных пошлин
Шведский министр Доуса: от пошлин США все окажутся в проигрыше
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. США, как и Евросоюз, окажутся в проигрыше после введения 30-процентных пошлин на европейские товары, заявил шведский министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса.
"Очевидно, это не то, что мы, европейцы, можем принять. Мы всегда пытались найти согласованное решение, которое устроило бы всех нас. Но Белый дом все равно выбирает этот путь. Это печально, мы все окажемся в проигрыше. Но самую высокую цену заплатят американские компании и потребители", - сказал он перед встречей Совета по иностранным делам в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Министр не исключает, что президент США Дональд Трамп втянет ЕС в торговую войну. "У нас есть значительные экономические возможности и инструменты для противодействия", - добавил он.
Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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