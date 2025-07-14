https://1prime.ru/20250714/poshliny-859462874.html
ЕС подготовил пакет ответных пошлин США, сообщил МИД Италии
ЕС подготовил пакет ответных пошлин США, сообщил МИД Италии - 14.07.2025, ПРАЙМ
ЕС подготовил пакет ответных пошлин США, сообщил МИД Италии
ЕС подготовил список пошлин на американские товары на общую стоимость 21 миллиард евро, если с США не будет достигнуто торговое соглашение, сообщил глава МИД... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T14:12+0300
2025-07-14T14:12+0300
2025-07-14T14:12+0300
экономика
сша
ес
италия
дональд трамп
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_0:108:2400:1458_1920x0_80_0_0_389993a78b6998c968b53185a86bdfa3.jpg
РИМ, 14 июл - ПРАЙМ. ЕС подготовил список пошлин на американские товары на общую стоимость 21 миллиард евро, если с США не будет достигнуто торговое соглашение, сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Список европейских пошлин на сумму 21 миллиард евро уже готов, и к нему может быть добавлен второй. Я уверен, что прогресс будет. Пошлины вредят всем, начиная с США. Если фондовый рынок упадет, пенсии и сбережения американцев окажутся под угрозой", - заявил он в интервью газете Messaggero. По словам Таяни, ЕС и США могли бы достичь принципиального соглашения, как это сделала Великобритания, а затем в последующие месяцы начать технические переговоры по отдельным торговым категориям. "Наша долгосрочная цель - нулевые пошлины. Открытый рынок между Канадой, США, Мексикой и Европой", - сказал министр. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
https://1prime.ru/20250714/poshliny-859458703.html
сша
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_156:0:2244:1566_1920x0_80_0_0_33dd3fb3694b0b12896746d01812dcc4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, ес, италия, дональд трамп, пошлины
Экономика, США, ЕС, ИТАЛИЯ, Дональд Трамп, пошлины
ЕС подготовил пакет ответных пошлин США, сообщил МИД Италии
Вице-премьер Таяни: ЕС подготовил ответные пошлины США на 21 миллиард евро
РИМ, 14 июл - ПРАЙМ. ЕС подготовил список пошлин на американские товары на общую стоимость 21 миллиард евро, если с США не будет достигнуто торговое соглашение, сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
"Список европейских пошлин на сумму 21 миллиард евро уже готов, и к нему может быть добавлен второй. Я уверен, что прогресс будет. Пошлины вредят всем, начиная с США. Если фондовый рынок упадет, пенсии и сбережения американцев окажутся под угрозой", - заявил он в интервью газете Messaggero.
По словам Таяни, ЕС и США могли бы достичь принципиального соглашения, как это сделала Великобритания, а затем в последующие месяцы начать технические переговоры по отдельным торговым категориям.
"Наша долгосрочная цель - нулевые пошлины. Открытый рынок между Канадой, США, Мексикой и Европой", - сказал министр.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
В Швеции рассказали о последствиях введения США 30-процентных пошлин