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ЕС подготовил пакет ответных пошлин США, сообщил МИД Италии

ЕС подготовил пакет ответных пошлин США, сообщил МИД Италии - 14.07.2025, ПРАЙМ

ЕС подготовил пакет ответных пошлин США, сообщил МИД Италии

ЕС подготовил список пошлин на американские товары на общую стоимость 21 миллиард евро, если с США не будет достигнуто торговое соглашение, сообщил глава МИД... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T14:12+0300

2025-07-14T14:12+0300

2025-07-14T14:12+0300

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РИМ, 14 июл - ПРАЙМ. ЕС подготовил список пошлин на американские товары на общую стоимость 21 миллиард евро, если с США не будет достигнуто торговое соглашение, сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Список европейских пошлин на сумму 21 миллиард евро уже готов, и к нему может быть добавлен второй. Я уверен, что прогресс будет. Пошлины вредят всем, начиная с США. Если фондовый рынок упадет, пенсии и сбережения американцев окажутся под угрозой", - заявил он в интервью газете Messaggero. По словам Таяни, ЕС и США могли бы достичь принципиального соглашения, как это сделала Великобритания, а затем в последующие месяцы начать технические переговоры по отдельным торговым категориям. "Наша долгосрочная цель - нулевые пошлины. Открытый рынок между Канадой, США, Мексикой и Европой", - сказал министр. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

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сша, ес, италия, дональд трамп, пошлины