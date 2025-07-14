Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп выдвинул России ультиматум по Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250714/poshliny-859472432.html
Трамп выдвинул России ультиматум по Украине
Трамп выдвинул России ультиматум по Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ
Трамп выдвинул России ультиматум по Украине
Соединенные Штаты готовы ввести "очень жесткие" пошлины против Российской Федерации, если за 50 дней не будет заключена сделка по Украине. Об этом в рамках... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T18:30+0300
2025-07-14T18:44+0300
политика
дональд трамп
сша
пошлины
россия
урегулирование
конфликт на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы ввести "очень жесткие" пошлины против Российской Федерации, если за 50 дней не будет заключена сделка по Украине. Об этом в рамках ранее анонсированного "важного" заявления по России сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.При этом он отметил: "Одна из причин, по которой вы здесь сегодня, это услышать, что мы очень недовольны Россией"."Мы введём очень жёсткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение — тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами", - сказал Трамп.Также глава Белого заявил, что достигнутая с Европой сделка по поставкам оружия Киеву "дает шанс" на заключение мира на Украине.Комментируя сделку с Европой, он отметил: "Сегодня мы заключили сделку, по которой мы будем отправлять им оружие, а они будут платить за него".Координацией поставок американского оружия Киеву, по словам Трампа, будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.Вместе с тем глава Белого дома заявил, что не уверен в необходимости законопроекта об антироссийских санкциях, находящийся на рассмотрении в сенате США.
https://1prime.ru/20250711/tramp--859385528.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, сша, пошлины, россия, урегулирование, конфликт на украине
Политика, Дональд Трамп, США, пошлины, РОССИЯ, урегулирование, Конфликт на Украине
18:30 14.07.2025 (обновлено: 18:44 14.07.2025)
 
Трамп выдвинул России ультиматум по Украине

Трамп: если за 50 дней не будет сделки по Украине, РФ ждут жесткие пошлины

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы ввести "очень жесткие" пошлины против Российской Федерации, если за 50 дней не будет заключена сделка по Украине. Об этом в рамках ранее анонсированного "важного" заявления по России сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
При этом он отметил: "Одна из причин, по которой вы здесь сегодня, это услышать, что мы очень недовольны Россией".
"Мы введём очень жёсткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение — тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами", - сказал Трамп.
Также глава Белого заявил, что достигнутая с Европой сделка по поставкам оружия Киеву "дает шанс" на заключение мира на Украине.
Комментируя сделку с Европой, он отметил: "Сегодня мы заключили сделку, по которой мы будем отправлять им оружие, а они будут платить за него".
Координацией поставок американского оружия Киеву, по словам Трампа, будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.
Вместе с тем глава Белого дома заявил, что не уверен в необходимости законопроекта об антироссийских санкциях, находящийся на рассмотрении в сенате США.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
Трамп анонсировал важное заявление по России
11 июля, 08:03
 
ПолитикаДональд ТрампСШАпошлиныРОССИЯурегулированиеКонфликт на Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала