https://1prime.ru/20250714/poshliny-859472432.html
Трамп выдвинул России ультиматум по Украине
Трамп выдвинул России ультиматум по Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ
Трамп выдвинул России ультиматум по Украине
Соединенные Штаты готовы ввести "очень жесткие" пошлины против Российской Федерации, если за 50 дней не будет заключена сделка по Украине. Об этом в рамках... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T18:30+0300
2025-07-14T18:30+0300
2025-07-14T18:44+0300
политика
дональд трамп
сша
пошлины
россия
урегулирование
конфликт на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы ввести "очень жесткие" пошлины против Российской Федерации, если за 50 дней не будет заключена сделка по Украине. Об этом в рамках ранее анонсированного "важного" заявления по России сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.При этом он отметил: "Одна из причин, по которой вы здесь сегодня, это услышать, что мы очень недовольны Россией"."Мы введём очень жёсткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение — тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами", - сказал Трамп.Также глава Белого заявил, что достигнутая с Европой сделка по поставкам оружия Киеву "дает шанс" на заключение мира на Украине.Комментируя сделку с Европой, он отметил: "Сегодня мы заключили сделку, по которой мы будем отправлять им оружие, а они будут платить за него".Координацией поставок американского оружия Киеву, по словам Трампа, будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.Вместе с тем глава Белого дома заявил, что не уверен в необходимости законопроекта об антироссийских санкциях, находящийся на рассмотрении в сенате США.
https://1prime.ru/20250711/tramp--859385528.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, пошлины, россия, урегулирование, конфликт на украине
Политика, Дональд Трамп, США, пошлины, РОССИЯ, урегулирование, Конфликт на Украине
Трамп выдвинул России ультиматум по Украине
Трамп: если за 50 дней не будет сделки по Украине, РФ ждут жесткие пошлины
ВАШИНГТОН, 14 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы ввести "очень жесткие" пошлины против Российской Федерации, если за 50 дней не будет заключена сделка по Украине. Об этом в рамках ранее анонсированного "важного" заявления по России сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
При этом он отметил: "Одна из причин, по которой вы здесь сегодня, это услышать, что мы очень недовольны Россией".
"Мы введём очень жёсткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение — тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами", - сказал Трамп.
Также глава Белого заявил, что достигнутая с Европой сделка по поставкам оружия Киеву "дает шанс" на заключение мира на Украине.
Комментируя сделку с Европой, он отметил: "Сегодня мы заключили сделку, по которой мы будем отправлять им оружие, а они будут платить за него".
Координацией поставок американского оружия Киеву, по словам Трампа, будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.
Вместе с тем глава Белого дома заявил, что не уверен в необходимости законопроекта об антироссийских санкциях, находящийся на рассмотрении в сенате США.
Трамп анонсировал важное заявление по России