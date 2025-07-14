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Трамп выдвинул России ультиматум по Украине

Трамп выдвинул России ультиматум по Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ

Трамп выдвинул России ультиматум по Украине

Соединенные Штаты готовы ввести "очень жесткие" пошлины против Российской Федерации, если за 50 дней не будет заключена сделка по Украине. Об этом в рамках... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T18:30+0300

2025-07-14T18:30+0300

2025-07-14T18:44+0300

политика

дональд трамп

сша

пошлины

россия

урегулирование

конфликт на украине

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ВАШИНГТОН, 14 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы ввести "очень жесткие" пошлины против Российской Федерации, если за 50 дней не будет заключена сделка по Украине. Об этом в рамках ранее анонсированного "важного" заявления по России сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.При этом он отметил: "Одна из причин, по которой вы здесь сегодня, это услышать, что мы очень недовольны Россией"."Мы введём очень жёсткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение — тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами", - сказал Трамп.Также глава Белого заявил, что достигнутая с Европой сделка по поставкам оружия Киеву "дает шанс" на заключение мира на Украине.Комментируя сделку с Европой, он отметил: "Сегодня мы заключили сделку, по которой мы будем отправлять им оружие, а они будут платить за него".Координацией поставок американского оружия Киеву, по словам Трампа, будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.Вместе с тем глава Белого дома заявил, что не уверен в необходимости законопроекта об антироссийских санкциях, находящийся на рассмотрении в сенате США.

https://1prime.ru/20250711/tramp--859385528.html

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дональд трамп, сша, пошлины, россия, урегулирование, конфликт на украине