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США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, заявил Трамп - 14.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, заявил Трамп
США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, заявил Трамп - 14.07.2025, ПРАЙМ
США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, добавив при этом, что Соединенные Штаты готовы к диалогу. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T18:55+0300
2025-07-14T18:56+0300
экономика
дональд трамп
сша
евросоюз
сделка
пошлины
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ВАШИНГТОН, 14 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, добавив при этом, что Соединенные Штаты готовы к диалогу. В последние дни Трамп рассылал письма американским партнерам, извещая их о новых пошлинах на товары из их стран, которые вступят в силу с 1 августа. Согласно одному из этих писем, товары из Европейского союза должны облагаться 30-процентными пошлинами, если к этому времени стороны не достигнут приемлемого соглашения. "Сделки уже заключены. Для меня - никаких новых сделок. Они хотели бы заключить сделку другого рода. И мы всегда открыты к диалогу. Мы готовы к переговорам, в том числе с Европой", - сказал американский лидер на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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дональд трамп, сша, евросоюз, сделка, пошлины
Экономика, Дональд Трамп, США, Евросоюз, сделка, пошлины
18:55 14.07.2025 (обновлено: 18:56 14.07.2025)
 
США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, заявил Трамп

Трамп заявил, что США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 14 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, добавив при этом, что Соединенные Штаты готовы к диалогу.
В последние дни Трамп рассылал письма американским партнерам, извещая их о новых пошлинах на товары из их стран, которые вступят в силу с 1 августа. Согласно одному из этих писем, товары из Европейского союза должны облагаться 30-процентными пошлинами, если к этому времени стороны не достигнут приемлемого соглашения.
"Сделки уже заключены. Для меня - никаких новых сделок. Они хотели бы заключить сделку другого рода. И мы всегда открыты к диалогу. Мы готовы к переговорам, в том числе с Европой", - сказал американский лидер на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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ЕС подготовил пакет ответных пошлин США, сообщил МИД Италии
14:12
 
ЭкономикаДональд ТрампСШАЕвросоюзсделкапошлины
 
 
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