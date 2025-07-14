https://1prime.ru/20250714/poshliny-859472971.html

США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, заявил Трамп

США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, заявил Трамп - 14.07.2025, ПРАЙМ

США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, добавив при этом, что Соединенные Штаты готовы к диалогу. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T18:55+0300

2025-07-14T18:55+0300

2025-07-14T18:56+0300

экономика

дональд трамп

сша

евросоюз

сделка

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_0:124:2401:1474_1920x0_80_0_0_7c8bb4e8b7059072a3b9cabd119eec34.jpg

ВАШИНГТОН, 14 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, добавив при этом, что Соединенные Штаты готовы к диалогу. В последние дни Трамп рассылал письма американским партнерам, извещая их о новых пошлинах на товары из их стран, которые вступят в силу с 1 августа. Согласно одному из этих писем, товары из Европейского союза должны облагаться 30-процентными пошлинами, если к этому времени стороны не достигнут приемлемого соглашения. "Сделки уже заключены. Для меня - никаких новых сделок. Они хотели бы заключить сделку другого рода. И мы всегда открыты к диалогу. Мы готовы к переговорам, в том числе с Европой", - сказал американский лидер на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.

https://1prime.ru/20250714/poshliny-859462874.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, сша, евросоюз, сделка, пошлины