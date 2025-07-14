https://1prime.ru/20250714/poshliny-859473137.html

СМИ уточнили заявление Трампа о пошлинах и санкциях

СМИ уточнили заявление Трампа о пошлинах и санкциях - 14.07.2025, ПРАЙМ

СМИ уточнили заявление Трампа о пошлинах и санкциях

Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины в отношении России в размере 100%, а также вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T19:05+0300

2025-07-14T19:05+0300

2025-07-14T19:05+0300

политика

дональд трамп

сша

пошлины

россия

покупка нефти

страны

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/16/857818830_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9522115b24cfc5ef403d34581d208f20.jpg

МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины в отношении России в размере 100%, а также вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если сделка по ситуации на Украине не будет заключена в течение 50 дней, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома. Ранее Трамп в понедельник заявил, что США введут "очень жесткие" пошлины, если договоренность по украинскому конфликту не будет достигнута в течение 50 дней, "тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами". "Трамп имеет ввиду, что он введет пошлины в размере 100% в отношении России, вторичные санкции против других стран, которые покупают нефть у России, если сделка не будет заключена через 50 дней", - приводит агентство слова чиновника.

https://1prime.ru/20250714/poshliny-859472432.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, сша, пошлины, россия, покупка нефти, страны