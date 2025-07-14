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СМИ уточнили заявление Трампа о пошлинах и санкциях
СМИ уточнили заявление Трампа о пошлинах и санкциях - 14.07.2025, ПРАЙМ
СМИ уточнили заявление Трампа о пошлинах и санкциях
Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины в отношении России в размере 100%, а также вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T19:05+0300
2025-07-14T19:05+0300
2025-07-14T19:05+0300
политика
дональд трамп
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины в отношении России в размере 100%, а также вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если сделка по ситуации на Украине не будет заключена в течение 50 дней, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома. Ранее Трамп в понедельник заявил, что США введут "очень жесткие" пошлины, если договоренность по украинскому конфликту не будет достигнута в течение 50 дней, "тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами". "Трамп имеет ввиду, что он введет пошлины в размере 100% в отношении России, вторичные санкции против других стран, которые покупают нефть у России, если сделка не будет заключена через 50 дней", - приводит агентство слова чиновника.
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дональд трамп, сша, пошлины, россия, покупка нефти, страны
Политика, Дональд Трамп, США, пошлины, РОССИЯ, покупка нефти, страны
СМИ уточнили заявление Трампа о пошлинах и санкциях
Reuters: Трамп готов ввести пошлины для РФ и санкции для стран-покупателей ее нефти
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины в отношении России в размере 100%, а также вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если сделка по ситуации на Украине не будет заключена в течение 50 дней, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома.
Ранее Трамп в понедельник заявил, что США введут "очень жесткие" пошлины, если договоренность по украинскому конфликту не будет достигнута в течение 50 дней, "тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами".
"Трамп имеет ввиду, что он введет пошлины в размере 100% в отношении России, вторичные санкции против других стран, которые покупают нефть у России, если сделка не будет заключена через 50 дней", - приводит агентство слова чиновника.
Трамп выдвинул России ультиматум по Украине