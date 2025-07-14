https://1prime.ru/20250714/pravitelstvo-859451018.html

Правительство направит средства на развитие регионов Дальнего Востока

Правительство направит средства на развитие регионов Дальнего Востока - 14.07.2025, ПРАЙМ

Правительство направит средства на развитие регионов Дальнего Востока

Правительство России направит более 2,5 миллиарда рублей на развитие центров экономического роста в дальневосточных регионах до 2027 года включительно, сообщил... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T10:40+0300

2025-07-14T10:40+0300

2025-07-14T10:40+0300

экономика

правительство рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg

МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Правительство России направит более 2,5 миллиарда рублей на развитие центров экономического роста в дальневосточных регионах до 2027 года включительно, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. "Направим на текущий и ближайшие два года бюджетные ресурсы, которые позволят поддержать такие центры в Дальневосточном федеральном округе, в общей сложности – свыше 2,5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Он отметил, что эти средства позволят реализовать важнейшие мероприятия мастер-плана города Улан-Удэ, провести реконструкцию коммунальных объектов Благовещенска, модернизировать инфраструктуру территорий опережающего развития в Бурятии, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской областях. Кроме того, будут присоединены к инженерным сетям объекты жилищного строительства в рамках программы "Дальневосточный квартал" в Забайкалье.

https://1prime.ru/20250714/dolgi-859450307.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

правительство рф, михаил мишустин