https://1prime.ru/20250714/pravitelstvo-859451018.html
Правительство направит средства на развитие регионов Дальнего Востока
Правительство направит средства на развитие регионов Дальнего Востока - 14.07.2025, ПРАЙМ
Правительство направит средства на развитие регионов Дальнего Востока
Правительство России направит более 2,5 миллиарда рублей на развитие центров экономического роста в дальневосточных регионах до 2027 года включительно, сообщил... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T10:40+0300
2025-07-14T10:40+0300
2025-07-14T10:40+0300
экономика
правительство рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Правительство России направит более 2,5 миллиарда рублей на развитие центров экономического роста в дальневосточных регионах до 2027 года включительно, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. "Направим на текущий и ближайшие два года бюджетные ресурсы, которые позволят поддержать такие центры в Дальневосточном федеральном округе, в общей сложности – свыше 2,5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Он отметил, что эти средства позволят реализовать важнейшие мероприятия мастер-плана города Улан-Удэ, провести реконструкцию коммунальных объектов Благовещенска, модернизировать инфраструктуру территорий опережающего развития в Бурятии, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской областях. Кроме того, будут присоединены к инженерным сетям объекты жилищного строительства в рамках программы "Дальневосточный квартал" в Забайкалье.
https://1prime.ru/20250714/dolgi-859450307.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, михаил мишустин
Экономика, Правительство РФ, Михаил Мишустин
Правительство направит средства на развитие регионов Дальнего Востока
Мишустин: на развитие регионов Дальнего Востока будет направлено 2.5 милрд рублей
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Правительство России направит более 2,5 миллиарда рублей на развитие центров экономического роста в дальневосточных регионах до 2027 года включительно, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
"Направим на текущий и ближайшие два года бюджетные ресурсы, которые позволят поддержать такие центры в Дальневосточном федеральном округе, в общей сложности – свыше 2,5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Он отметил, что эти средства позволят реализовать важнейшие мероприятия мастер-плана города Улан-Удэ, провести реконструкцию коммунальных объектов Благовещенска, модернизировать инфраструктуру территорий опережающего развития в Бурятии, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской областях. Кроме того, будут присоединены к инженерным сетям объекты жилищного строительства в рамках программы "Дальневосточный квартал" в Забайкалье.
Правительство спишет долги 25 регионов по бюджетным кредитам