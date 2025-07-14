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Фармкомпания "Амджен" исполнила предупреждение ФАС - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Фармкомпания "Амджен" исполнила предупреждение ФАС
Фармкомпания "Амджен" исполнила предупреждение ФАС - 14.07.2025, ПРАЙМ
Фармкомпания "Амджен" исполнила предупреждение ФАС
Фармкомпания "Амджен" по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ изменила коммерческую политику, убрав необоснованные требования к выручке... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T10:34+0300
2025-07-14T10:34+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Фармкомпания "Амджен" по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ изменила коммерческую политику, убрав необоснованные требования к выручке потенциального делового партнера, и пересмотрела решение по заявке ООО "Компания Фармстор", сообщили в ведомстве. На основании экономически и технологически необоснованных требований к выручке потенциального делового партнера, которые содержались в коммерческой политике, фармкомпания отказывала поставщикам в заключении договоров поставки препаратов. ФАС России в апреле предупредила ООО "Амджен" о необходимости устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства. "Фармкомпания "Амджен" исполнила предупреждение ФАС. Организация исполнила предупреждение службы: исключила указанные пункты из коммерческой политики, после чего на недискриминационных условиях пересмотрела решение по заявке ООО "Компания Фармстор", - говорится в сообщении. Аналогичные предупреждения служба также выдала фармкомпаниям "Свикс Хэлскеа" и "Анджелини". Срок их исполнения до настоящего момента не наступил, добавляется в сообщении. "Амджен" - дочерняя компания американской биофармацевтической Amgen, одной из крупнейших в мире биотехнологических компаний. Занимает доминирующее положение на рынке реализации лекарственных препаратов "Вектибикс", "Парсабив", "Пролиа", "Репата", "Эксджива", "Энплейт".
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фас рф, предупреждение фас
ФАС РФ, предупреждение ФАС
10:34 14.07.2025
 
Фармкомпания "Амджен" исполнила предупреждение ФАС

Фармкомпания "Амджен" выполнила предупреждение ФАС и убрала требования о выручке партнера

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Фармкомпания "Амджен" по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ изменила коммерческую политику, убрав необоснованные требования к выручке потенциального делового партнера, и пересмотрела решение по заявке ООО "Компания Фармстор", сообщили в ведомстве.
На основании экономически и технологически необоснованных требований к выручке потенциального делового партнера, которые содержались в коммерческой политике, фармкомпания отказывала поставщикам в заключении договоров поставки препаратов. ФАС России в апреле предупредила ООО "Амджен" о необходимости устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства.
"Фармкомпания "Амджен" исполнила предупреждение ФАС. Организация исполнила предупреждение службы: исключила указанные пункты из коммерческой политики, после чего на недискриминационных условиях пересмотрела решение по заявке ООО "Компания Фармстор", - говорится в сообщении.
Аналогичные предупреждения служба также выдала фармкомпаниям "Свикс Хэлскеа" и "Анджелини". Срок их исполнения до настоящего момента не наступил, добавляется в сообщении.
"Амджен" - дочерняя компания американской биофармацевтической Amgen, одной из крупнейших в мире биотехнологических компаний. Занимает доминирующее положение на рынке реализации лекарственных препаратов "Вектибикс", "Парсабив", "Пролиа", "Репата", "Эксджива", "Энплейт".
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