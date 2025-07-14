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На Украине отметили значительный рост цен на продукты

На Украине отметили значительный рост цен на продукты - 14.07.2025, ПРАЙМ

На Украине отметили значительный рост цен на продукты

На Украине значительно подорожали продукты, больше всего – почти втрое - выросли цены на яблоки, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на данные госстата. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T15:26+0300

2025-07-14T15:26+0300

2025-07-14T15:26+0300

экономика

украина

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цены на продукты

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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. На Украине значительно подорожали продукты, больше всего – почти втрое - выросли цены на яблоки, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на данные госстата. "За год все основные продукты на Украине заметно выросли в цене. Яблоки подорожали почти втрое - до 79,5 гривен (1,89 доллара – ред.) за килограмм, капуста - в 2,5 раза. Морковь прибавила 67% и стоит 49,7 гривен (1,17 доллара – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН. По данным агентства, яйца подорожали на 62,7%, мука – на 36,1%, куриное филе – на 35,8%. Агентство РБК-Украина со ссылкой на данные госстата страны в начале июня сообщало, что цены на продукты и безалкогольные напитки на Украине за последний год выросли более чем на 22%. Национальный банк Украины 11 июня сообщал, что инфляция на Украине в мае ускорилась до 15,9% в годовом измерении и достигла максимума.

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