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Путин проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения

Путин проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения - 14.07.2025, ПРАЙМ

Путин проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения

Президент России Владимир Путин в понедельник планирует провести совещание по вопросам демографии и здравоохранения. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T00:17+0300

2025-07-14T00:17+0300

2025-07-14T00:17+0300

общество

рф

владимир путин

татьяна голикова

дмитрий песков

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник планирует провести совещание по вопросам демографии и здравоохранения. О планах главы государства провести совещание с членами правительства РФ по вопросам демографии и здравоохранения на прошлой неделе сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что такое мероприятие готовится. ВОПРОС БУДУЩЕГО РОССИИ Путин не раз отмечал важность вопроса демографии для России, подчеркивал, что тема роста рождаемости является "одной из ключевых" для страны, учитывая территории РФ и наличие "хороших, здоровых амбиций", вопрос является принципиальным. Глава государства подчеркивал, что с учетом глобального демографического кризиса, который затронул и Россию, важнейшим направлением должна стать поддержка семьи и рождаемости. "От этого зависит будущее страны", - подчеркивал президент. В ходе декабрьской прямой линии глава государства констатировал, что в стране низкие показатели рождаемости. Во времена СССР показатель роста уровня рождаемости составлял 2%, напомнил президент, сейчас он снизился до уровня 1,41%. В качестве одной из причин снижения уровня рождаемости Путин отмечал сокращение количества женщин детородного возраста. На Совете по стратегическому развитию и национальным проектам в конце прошлого года Путин подчеркивал, что в России необходимо создать условия для перелома демографической ситуации. И созданы эти условия должны быть уже в 2025 году. НОВЫЕ НАЦПРОЕКТЫ В 2025 году в России стартовали новые нацпроекты. Три из них: "Продолжительная и активная жизнь", "Семья" и "Новые технологии сбережения здоровья" - в сфере здравоохранения и демографии. Национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья" направлен на улучшение доступности и эффективности оказания медицинской помощи, сохранение жизни и здоровья россиян. Проект "Продолжительная активная жизнь" призван помочь увеличить ожидаемую продолжительность жизни в РФ до 78 лет к 2030 году. Он направлен на дальнейшую модернизацию первичного звена здравоохранения. Главными задачами нацпроекта "Семья" стали всесторонняя поддержка родителей, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей, развитие условий для активного долголетия старшего поколения и обеспечение качественного ухода за теми, кто в нем нуждается. Вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует нацпроекты в сфере здравоохранения и демографии, отмечала, что на их реализацию заложены "достаточно масштабные финансовые ресурсы". Только на нацпроект "Семья" до 2030 года планируется направить более 17 триллионов рублей. По ее словам, сегодня в РФ нет ни одной сферы, которая бы не затрагивала тему семьи. Обращаясь к губернаторам в ходе июньского заседания Совета по стратегическому развитию, Голикова подчеркнула, необходимо купировать риски в демографии. "Мы находимся в сложной ситуации, мы ведем специальную военную операцию, мы должны обеспечить на гражданке все то, что поможет нам победить", - подчеркивала вице-премьер.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, владимир путин, татьяна голикова, дмитрий песков, совет по стратегическому развитию