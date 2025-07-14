Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения - 14.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250714/putin-859441012.html
Путин проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения
Путин проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения - 14.07.2025, ПРАЙМ
Путин проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения
Президент России Владимир Путин в понедельник планирует провести совещание по вопросам демографии и здравоохранения. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T00:17+0300
2025-07-14T00:17+0300
общество
рф
владимир путин
татьяна голикова
дмитрий песков
совет по стратегическому развитию
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859441012.jpg?1752441451
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник планирует провести совещание по вопросам демографии и здравоохранения. О планах главы государства провести совещание с членами правительства РФ по вопросам демографии и здравоохранения на прошлой неделе сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что такое мероприятие готовится. ВОПРОС БУДУЩЕГО РОССИИ Путин не раз отмечал важность вопроса демографии для России, подчеркивал, что тема роста рождаемости является "одной из ключевых" для страны, учитывая территории РФ и наличие "хороших, здоровых амбиций", вопрос является принципиальным. Глава государства подчеркивал, что с учетом глобального демографического кризиса, который затронул и Россию, важнейшим направлением должна стать поддержка семьи и рождаемости. "От этого зависит будущее страны", - подчеркивал президент. В ходе декабрьской прямой линии глава государства констатировал, что в стране низкие показатели рождаемости. Во времена СССР показатель роста уровня рождаемости составлял 2%, напомнил президент, сейчас он снизился до уровня 1,41%. В качестве одной из причин снижения уровня рождаемости Путин отмечал сокращение количества женщин детородного возраста. На Совете по стратегическому развитию и национальным проектам в конце прошлого года Путин подчеркивал, что в России необходимо создать условия для перелома демографической ситуации. И созданы эти условия должны быть уже в 2025 году. НОВЫЕ НАЦПРОЕКТЫ В 2025 году в России стартовали новые нацпроекты. Три из них: "Продолжительная и активная жизнь", "Семья" и "Новые технологии сбережения здоровья" - в сфере здравоохранения и демографии. Национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья" направлен на улучшение доступности и эффективности оказания медицинской помощи, сохранение жизни и здоровья россиян. Проект "Продолжительная активная жизнь" призван помочь увеличить ожидаемую продолжительность жизни в РФ до 78 лет к 2030 году. Он направлен на дальнейшую модернизацию первичного звена здравоохранения. Главными задачами нацпроекта "Семья" стали всесторонняя поддержка родителей, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей, развитие условий для активного долголетия старшего поколения и обеспечение качественного ухода за теми, кто в нем нуждается. Вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует нацпроекты в сфере здравоохранения и демографии, отмечала, что на их реализацию заложены "достаточно масштабные финансовые ресурсы". Только на нацпроект "Семья" до 2030 года планируется направить более 17 триллионов рублей. По ее словам, сегодня в РФ нет ни одной сферы, которая бы не затрагивала тему семьи. Обращаясь к губернаторам в ходе июньского заседания Совета по стратегическому развитию, Голикова подчеркнула, необходимо купировать риски в демографии. "Мы находимся в сложной ситуации, мы ведем специальную военную операцию, мы должны обеспечить на гражданке все то, что поможет нам победить", - подчеркивала вице-премьер.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, владимир путин, татьяна голикова, дмитрий песков, совет по стратегическому развитию
Общество , РФ, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Дмитрий Песков, Совет по стратегическому развитию
00:17 14.07.2025
 
Путин проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения

Путин в понедельник проведет совещание по вопросам демографии и здравоохранения

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник планирует провести совещание по вопросам демографии и здравоохранения.
О планах главы государства провести совещание с членами правительства РФ по вопросам демографии и здравоохранения на прошлой неделе сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что такое мероприятие готовится.
ВОПРОС БУДУЩЕГО РОССИИ
Путин не раз отмечал важность вопроса демографии для России, подчеркивал, что тема роста рождаемости является "одной из ключевых" для страны, учитывая территории РФ и наличие "хороших, здоровых амбиций", вопрос является принципиальным. Глава государства подчеркивал, что с учетом глобального демографического кризиса, который затронул и Россию, важнейшим направлением должна стать поддержка семьи и рождаемости.
"От этого зависит будущее страны", - подчеркивал президент.
В ходе декабрьской прямой линии глава государства констатировал, что в стране низкие показатели рождаемости. Во времена СССР показатель роста уровня рождаемости составлял 2%, напомнил президент, сейчас он снизился до уровня 1,41%. В качестве одной из причин снижения уровня рождаемости Путин отмечал сокращение количества женщин детородного возраста.
На Совете по стратегическому развитию и национальным проектам в конце прошлого года Путин подчеркивал, что в России необходимо создать условия для перелома демографической ситуации. И созданы эти условия должны быть уже в 2025 году.
НОВЫЕ НАЦПРОЕКТЫ
В 2025 году в России стартовали новые нацпроекты. Три из них: "Продолжительная и активная жизнь", "Семья" и "Новые технологии сбережения здоровья" - в сфере здравоохранения и демографии.
Национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья" направлен на улучшение доступности и эффективности оказания медицинской помощи, сохранение жизни и здоровья россиян. Проект "Продолжительная активная жизнь" призван помочь увеличить ожидаемую продолжительность жизни в РФ до 78 лет к 2030 году. Он направлен на дальнейшую модернизацию первичного звена здравоохранения. Главными задачами нацпроекта "Семья" стали всесторонняя поддержка родителей, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей, развитие условий для активного долголетия старшего поколения и обеспечение качественного ухода за теми, кто в нем нуждается.
Вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует нацпроекты в сфере здравоохранения и демографии, отмечала, что на их реализацию заложены "достаточно масштабные финансовые ресурсы". Только на нацпроект "Семья" до 2030 года планируется направить более 17 триллионов рублей.
По ее словам, сегодня в РФ нет ни одной сферы, которая бы не затрагивала тему семьи. Обращаясь к губернаторам в ходе июньского заседания Совета по стратегическому развитию, Голикова подчеркнула, необходимо купировать риски в демографии. "Мы находимся в сложной ситуации, мы ведем специальную военную операцию, мы должны обеспечить на гражданке все то, что поможет нам победить", - подчеркивала вице-премьер.
 
ОбществоРФВладимир ПутинТатьяна ГоликоваДмитрий ПесковСовет по стратегическому развитию
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала