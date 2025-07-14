https://1prime.ru/20250714/putin-859473712.html

Трамп рассказал об общении с "жестким" Путиным

Трамп рассказал об общении с "жестким" Путиным - 14.07.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал об общении с "жестким" Путиным

Президент США Дональд Трамп, комментируя свои частые контакты с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что считает его "жёстким парнем", что, по его... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T19:54+0300

2025-07-14T19:54+0300

2025-07-14T19:54+0300

политика

дональд трамп

владимир путин

мнение

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ВАШИНГТОН, 14 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, комментируя свои частые контакты с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что считает его "жёстким парнем", что, по его словам, подтверждается поведением президента России на протяжении многих лет. "Это жёсткий человек. Это доказано за многие годы. Он одурачил многих – (экс-президентов США – ред.) Буша, Клинтона, Обаму, Байдена. Меня - нет", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в присутствии журналистов в Овальном кабинете Белого дома. Он отметил, что переговоры с Путиным проходят "всегда очень приятно", однако это не останавливает обмен ударами России и Украины. "Я часто говорю с ним о том, как закончить эту войну. Всегда кладу трубку и думаю: "Ну, это был хороший разговор". А потом ночью – удары... Я говорю жене: "Поговорил сегодня с Владимиром, отлично побеседовали". Она отвечает: "Правда? А только что снова ударили…" - рассказал Трамп. Он добавил, что в какой-то момент осознал, что "разговоры не имеют значения", поскольку "нужны действия и результаты". Он выразил надежду, что Путин "это поймёт", и подчеркнул, что считает Россию великой державой.

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дональд трамп, владимир путин, мнение