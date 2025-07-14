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СМИ: США могут передать Украине первые крылатые ракеты JASSM - 14.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США могут передать Украине первые крылатые ракеты JASSM
СМИ: США могут передать Украине первые крылатые ракеты JASSM - 14.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: США могут передать Украине первые крылатые ракеты JASSM
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Киеву первых крылатых ракет JASSM, сообщает в понедельник издание Military Watch | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T15:55+0300
2025-07-14T15:55+0300
вооружения
общество
сша
киев
украина
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ВАШИНГТОН, 14 июл – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Киеву первых крылатых ракет JASSM, сообщает в понедельник издание Military Watch Magazine со ссылкой на осведомленный источник. Согласно данным источника, ракеты могут быть переданы для оснащения истребителей F-16, которые поступают на вооружение украинских ВВС. Несмотря на то что Украина получает устаревшие модификации F-16, эти самолеты могут стать эффективными носителями для JASSM при выполнении задач на собственной территории, пишет издание. JASSM поступила на вооружение США в 2003 году. Ракета обладает ограниченной малозаметностью, высокой точностью наведения и может нести боеголовку массой до 450 килограмм. В настоящее время этим вооружением располагают только четыре страны, в том числе Польша, которая получила 110 ракет для своих F-16. Ранее экспорт ракет в страны вне западного блока не осуществлялся. Как отмечает издание, ранее Украина уже адаптировала свои истребители советского производства для использования британских и французских крылатых ракет Storm Shadow и SCALP. Дефицит европейских ракет, по данным Military Watch Magazine, стал одной из причин, по которой Киев может получить JASSM от США для увеличения боевых возможностей F-16.
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общество , сша, киев, украина, дональд трамп, f-16
Вооружения, Общество , США, Киев, УКРАИНА, Дональд Трамп, F-16
15:55 14.07.2025
 
СМИ: США могут передать Украине первые крылатые ракеты JASSM

MWMagazine: США могут передать Украине первые крылатые ракеты JASSM

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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ВАШИНГТОН, 14 июл – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Киеву первых крылатых ракет JASSM, сообщает в понедельник издание Military Watch Magazine со ссылкой на осведомленный источник.
Согласно данным источника, ракеты могут быть переданы для оснащения истребителей F-16, которые поступают на вооружение украинских ВВС. Несмотря на то что Украина получает устаревшие модификации F-16, эти самолеты могут стать эффективными носителями для JASSM при выполнении задач на собственной территории, пишет издание.
JASSM поступила на вооружение США в 2003 году. Ракета обладает ограниченной малозаметностью, высокой точностью наведения и может нести боеголовку массой до 450 килограмм. В настоящее время этим вооружением располагают только четыре страны, в том числе Польша, которая получила 110 ракет для своих F-16. Ранее экспорт ракет в страны вне западного блока не осуществлялся.
Как отмечает издание, ранее Украина уже адаптировала свои истребители советского производства для использования британских и французских крылатых ракет Storm Shadow и SCALP. Дефицит европейских ракет, по данным Military Watch Magazine, стал одной из причин, по которой Киев может получить JASSM от США для увеличения боевых возможностей F-16.
США - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
В США допустили повторение ситуации с приостановкой поставок оружия Украине
13:33
 
ВооруженияОбществоСШАКиевУКРАИНАДональд ТрампF-16
 
 
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