https://1prime.ru/20250714/roskachestvo-859443311.html
Роскачество показало, как россияне смотрят на маркировку продуктов
Роскачество показало, как россияне смотрят на маркировку продуктов - 14.07.2025, ПРАЙМ
Роскачество показало, как россияне смотрят на маркировку продуктов
Только 15% россиян смотрят на наличие маркировки о соответствии продуктов требованиям ГОСТ при посещении магазинов, при этом две трети покупателей проверяют... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T06:15+0300
2025-07-14T06:15+0300
2025-07-14T06:15+0300
общество
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Только 15% россиян смотрят на наличие маркировки о соответствии продуктов требованиям ГОСТ при посещении магазинов, при этом две трети покупателей проверяют дату изготовления и срок годности товаров, говорится в исследовании Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще обращать внимание на дату изготовления при покупке продуктов питания (рост с 60% до 66%), а также на торговую марку (рост с 30% до 35%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов РФ.
По данным организации, 45% обращают внимание на массу и объем товара, 44% изучают состав продукта, всего 13% смотрят на пищевую ценность. Для 15% важно, чтобы на продукте было указание о соответствии ГОСТ, 5% покупателей изучают информацию об энергетической ценности, добавили в Роскачестве.
Реже россияне стали обращать внимание на содержание микро- и макроэлементов в продукте питания: по сравнению с июнем 2024 года доля снизилась с 9% до 4%.
Также отмечается, что две трети россиян доверяют информации на упаковке товара. Доля потребителей, учитывающих рекомендации друзей и родственников, увеличилась до 48%. В то же время советам продавцов верят 29% россиян. Отзывы в интернете проверяют только 15% респондентов, столько же опрошенных обращаются к информации производителей. При этом доля людей, которым не интересна информация о качестве продукции, снизилась до 10%.
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общество , рф
Роскачество показало, как россияне смотрят на маркировку продуктов
Роскачество: только 15% россиян смотрят на маркировку продуктов при посещении магазинов
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Только 15% россиян смотрят на наличие маркировки о соответствии продуктов требованиям ГОСТ при посещении магазинов, при этом две трети покупателей проверяют дату изготовления и срок годности товаров, говорится в исследовании Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще обращать внимание на дату изготовления при покупке продуктов питания (рост с 60% до 66%), а также на торговую марку (рост с 30% до 35%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов РФ.
По данным организации, 45% обращают внимание на массу и объем товара, 44% изучают состав продукта, всего 13% смотрят на пищевую ценность. Для 15% важно, чтобы на продукте было указание о соответствии ГОСТ, 5% покупателей изучают информацию об энергетической ценности, добавили в Роскачестве.
Реже россияне стали обращать внимание на содержание микро- и макроэлементов в продукте питания: по сравнению с июнем 2024 года доля снизилась с 9% до 4%.
Также отмечается, что две трети россиян доверяют информации на упаковке товара. Доля потребителей, учитывающих рекомендации друзей и родственников, увеличилась до 48%. В то же время советам продавцов верят 29% россиян. Отзывы в интернете проверяют только 15% респондентов, столько же опрошенных обращаются к информации производителей. При этом доля людей, которым не интересна информация о качестве продукции, снизилась до 10%.