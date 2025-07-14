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"Россети" внедрят энергоэффективные решения на объекте в Волгограде

"Россети" внедрят энергоэффективные решения на объекте в Волгограде - 14.07.2025, ПРАЙМ

"Россети" внедрят энергоэффективные решения на объекте в Волгограде

На объекте в Волгограде, который участвует в выдаче мощности Волжских ГЭС и ТЭЦ, внедрят разработанные научно-техническим центром Группы "Россети" инновационные | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T13:37+0300

2025-07-14T13:37+0300

2025-07-14T13:37+0300

россети

волгоград

волгоградская область

энергоэффективность

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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. На объекте в Волгограде, который участвует в выдаче мощности Волжских ГЭС и ТЭЦ, внедрят разработанные научно-техническим центром Группы "Россети" инновационные решения, позволяющие снизить расход энергии на собственные нужды, сообщают в компании.При этом увеличится ресурс оборудования, от которого зависит надежность электроснабжения центральной части Волгограда.В рамках начавшейся модернизации подстанции 220 кВ "Юбилейная" на ней установят интеллектуальную систему частотного регулирования охлаждением трансформатора. Она контролирует работу вентиляторов и маслонасосов на основе поступающих онлайн данных о температуре масла и режимах силового агрегата. Благодаря этому оптимизируется загрузка устройств.Аналогичные технологии уже активно применяются в магистральных электрических сетях, например, на юге – на подстанциях 500 кВ в Астраханской, Волгоградской областях и Краснодарском крае, на подстанциях 330 кВ на Северном Кавказе. Ожидаемые эффекты – снижение расхода электроэнергии на охлаждение трансформаторов до 50%.Группа "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав Группы входят такие ДО как "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.

волгоград

волгоградская область

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россети, волгоград, волгоградская область, энергоэффективность