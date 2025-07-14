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Рубио указал главам МИД "евротройки" приоритет в урегулировании на Украине

Рубио указал главам МИД "евротройки" приоритет в урегулировании на Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ

Рубио указал главам МИД "евротройки" приоритет в урегулировании на Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главами МИД Великобритании, Германии и Франции подчеркнул, что для американского... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T23:58+0300

2025-07-14T23:58+0300

2025-07-14T23:58+0300

политика

марко рубио

мид

великобритания

франция

германия

переговоры

конфликт на украине

урегулирование

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ВАШИНГТОН, 14 июл - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главами МИД Великобритании, Германии и Франции подчеркнул, что для американского президента Дональда Трампа приоритетно завершить украинский конфликт путем переговоров, сообщили в госдепе. "По войне России и Украины секретарь подчеркнул, что приоритетом президента (США Дональда - ред.) Трампа остается завершение войны за счет надежного урегулирования путем переговоров", - говорится в опубликованном заявлении. В американском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что Рубио с главами МИД "евротройки" обсудили содействие стабильности на Ближнем Востоке и предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.

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марко рубио, мид, великобритания, франция, германия, переговоры, конфликт на украине, урегулирование