https://1prime.ru/20250714/rubl-859460444.html

Рубль на грани: что будет, когда июль закончится

Рубль на грани: что будет, когда июль закончится - 14.07.2025, ПРАЙМ

Рубль на грани: что будет, когда июль закончится

Рубль последние полтора месяца торгуется в узком диапазоне 10,8-11,1 за юань. Факторы за и против рубля остаются сбалансированными. Геополитическая ситуация... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T13:09+0300

2025-07-14T13:09+0300

2025-07-14T13:09+0300

мнения аналитиков

рынок

рф

курсы валют

доллар

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859460444.jpg?1752487746

МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Рубль последние полтора месяца торгуется в узком диапазоне 10,8-11,1 за юань. Факторы за и против рубля остаются сбалансированными. Геополитическая ситуация остаётся стабильной.Основную поддержку рублю продолжают оказывать высокие рублёвые процентные ставки, низкий спрос на валюту для закупки импорта и оттока капитала, ожидания улучшения отношений РФ-США, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 9,8 млрд руб. в день.С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях (депозиты под ~18-19% годовых). С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (т.е. спрос на валюту).Из-за высокой ключевой ставки и ожиданий улучшения в геополитике экспортёры продают повышенную часть валютной выручки. Кроме этого, спекулятивный иностранный капитал может просачиваться на российский рынок через дружественные юрисдикции в расчёте на потепление отношений РФ-США и частичное смягчение санкций.Негативными факторами для рубля выступает сезонное увеличение спроса на валюту для зарубежных летних отпусков, риски новых антироссийских санкций и заявления крупного бизнеса о нежелательности крепкого рубля.В целом мы полагаем, что рубль может оставаться крепким пока сохраняется жёсткая денежно-кредитная политика, пока есть ожидания улучшения в геополитике и пока российские власти не приняли меры на ослабление рубля.Мы полагаем, что во второй половине июля курс рубля останется крепким и будет торговаться недалеко от текущих значений, хотя многое будет зависеть от развития геополитической ситуации.В базовом сценарии (без значимых геополитических изменений) мы ожидаем, что во второй половине июля рубль будет торговаться в диапазоне 10,6-11,3 за юань, 76-81 за доллар, 89-95 за евро.В конце июля рубль получит поддержку со стороны налогового периода – до 28 июля экспортеры будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом.В то же время ключевая ставка в конце июля, вероятно, будет снижена. Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 25 июля снизит ключевую ставку на 200 б.п., до 18%.Валютный рынок продолжит чутко реагировать на новости о ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта, оценивать риски новых антироссийских санкций и следить за развитием геополитической ситуации.В базовом сценарии мы ожидаем постепенного ослабления курса рубля с 81 за доллар в среднем во втором квартале до 83 за доллар в третьем квартале и до 85 за доллар в четвертом квартале.В свои прогнозы на третий квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 11,5 за юань, 83 за доллар и 95 за евро, на четвертый квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 11,7 за юань, 85 за доллар и 98 за евро.Причинами ослабления рубля, вероятно, станут сезонное увеличение спроса на импорт во втором полугодии, увеличение спроса на валюту для зарубежного туризма летом, снижение ключевой ставки во втором полугодии. При этом любой прогресс в переговорах РФ-США, вероятно, приведёт к более крепким уровням по рублю (в район 70 за доллар, в моменте может быть и 60-70).Автор - Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев

https://1prime.ru/20250714/valyuta-859401825.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

мнения аналитиков, рынок, рф, курсы валют, доллар