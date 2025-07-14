https://1prime.ru/20250714/ruonia-859463928.html

Ставка RUONIA 11 июля снизилась до 19,25%

Ставка RUONIA 11 июля снизилась до 19,25% - 14.07.2025, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 11 июля снизилась до 19,25%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 11 июля, снизилась на 0,12... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T14:40+0300

2025-07-14T14:40+0300

2025-07-14T14:40+0300

экономика

банк россии

ставка

ruonia

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 11 июля, снизилась на 0,12 процентного пункта и составила 19,25%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 535,39 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

https://1prime.ru/20250714/tsb-859459392.html

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банк россии, ставка, ruonia