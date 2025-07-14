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Профицита на мировом рынке нефти нет, заявил генсек ОПЕК

Профицита на мировом рынке нефти нет, заявил генсек ОПЕК - 14.07.2025, ПРАЙМ

Профицита на мировом рынке нефти нет, заявил генсек ОПЕК

Профицита на мировом рынке нефти нет, спрос видится очень сильным и в третьем, и в четвертом квартале, это и способствует росту добычи со стороны восьми стран... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T09:02+0300

2025-07-14T09:02+0300

2025-07-14T09:02+0300

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ВЕНА, 14 июл - ПРАЙМ. Профицита на мировом рынке нефти нет, спрос видится очень сильным и в третьем, и в четвертом квартале, это и способствует росту добычи со стороны восьми стран ОПЕК+, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. "Мы видели, как МЭА и другие эксперты, так называемые эксперты, прогнозировали профицит в первом квартале этого года, во втором квартале прошлого года они тоже прогнозировали. А теперь, когда реальность выходит наружу, все цифры показывают другое: на рынке нет профицита. Так кому же вы верите - ОПЕК или МЭА? Решать вам", - сказал он журналистам в кулуарах семинара ОПЕК. Генсек отметил, что у его организации высокие прогнозы спроса на текущий год. Ожидается, что спрос вырастет на 1,3 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, что обусловлено сильной экономикой. "Это означает, что мы наблюдаем, особенно в третьем квартале, очень сильный рост спроса. В четвертом квартале мы также наблюдаем хороший рост спроса, и баланс будет напряженным. И это один из основных фундаментальных факторов, побуждающих группу восьми стран вернуть баррели на рынок, увеличить объемы поставок", - добавил аль-Гайс. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. С мая страны договорились ускорить выход из ограничений и увеличить максимально разрешенный уровень добычи на 411 тысяч баррелей в сутки. На такой же объем могла увеличиваться добыча ежемесячно в июне и июле. В начале июля было объявлено, что в августе предел нефтепроизводства вырастет сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Однако этот план не учитывает представленный в секретариат ОПЕК график компенсаций ранее допущенного перепроизводства. С его учетом максимально можно будет нарастить добычу только на 502 тысячи баррелей в сутки. Поэтому, например, для России квота увеличится до 9,181 миллиона баррелей в сутки вместо 9,344 миллиона. Международный семинар ОПЕК проходил 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступало официальным информационным партнером семинара.

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саудовская аравия

ирак

оаэ

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общество , саудовская аравия, ирак, оаэ, хайсам аль-гайс, опек, мэа