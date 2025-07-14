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Российский рынок акций умеренно прибавляет перед заявлением Трампа - 14.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций умеренно прибавляет перед заявлением Трампа
Российский рынок акций умеренно прибавляет перед заявлением Трампа - 14.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно прибавляет перед заявлением Трампа
Российский рынок акций после сильного падения пятницы днем умеренно повышается в понедельник в ожидании заявлений президента США Дональда Трампа, следует из... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T16:21+0300
2025-07-14T16:21+0300
экономика
сша
дональд трамп
мосбиржа
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций после сильного падения пятницы днем умеренно повышается в понедельник в ожидании заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 16.10 мск повышался на 0,56% - до 2656,90 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,10% до 1124,35 пункта. РЫНОК ПЫТАЕТСЯ ОТСКАКИВАТЬ Российский рынок акций в основную сессию понедельника пытается корректироваться после более чем трехпроцентного падения в пятницу. Индекс Мосбиржи немного не дошел до психологического уровня 2600 пунктов и осторожно оттолкнулся вверх. "После серьезной распродажи в прошлую пятницу рынок немного восстанавливается. Движение конца прошлой недели было вызвано ростом санкционных рисков со стороны США, поэтому многое краткосрочно будет зависеть от риторики Трампа, в частности на понедельник анонсирована некая важная новость", - комментирует Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". В частности, на Мосбирже растут в цене бумаги ЮГК (+14,9%), "Ростелекома" (+3,2%), "Норникеля" (+3,6%), АФК "Система" (+2,4%). Дешевеют бумаги ВК (-1,8%), МТС (-1,7%), "ИнтерРАО" (-2%). Распродажи акций "Лензолота" (-24%) продолжаются третий день подряд, так как совет директоров компании вынес на внеочередное собрание акционеров, назначенное на 13 августа, вопрос о ее ликвидации, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Стоимость нефти к 16.12 мск повышалась на 0,5% - до 70,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 97,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Участники торгов российскими акциями сохраняют осторожность в ожидании вечернего заявления Трампа о России, полагает Гордей Смирнов из ФГ "Финам". "Предполагается, что президент США может поддержать введение новых санкций, способных затронуть крупнейших торговых партнеров РФ. Кроме того, возможны комментарии о судьбе замороженных российских активов и планах по увеличению поставок вооружений Украине за счет европейских стран", - добавляет он. С технической точки зрения индекс Мосбиржи находится близко к зоне перепроданности, что повышает вероятность отскока в краткосрочной перспективе, считает Смирнов. "Тем не менее, если худшие опасения рынка относительно заявления Трампа подтвердятся, индикатор может обновить апрельские минимумы. Ожидаем закрытия торгов сегодня в "красной зоне", - говорит он. Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 14 июля: диапазон 2600–2700 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1000–1100 пунктов, оценивает Чернов.
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сша, дональд трамп, мосбиржа
Экономика, США, Дональд Трамп, Мосбиржа
16:21 14.07.2025
 
Российский рынок акций умеренно прибавляет перед заявлением Трампа

Российский рынок акций умеренно растет в понедельник в ожидании заявлений Трампа

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций после сильного падения пятницы днем умеренно повышается в понедельник в ожидании заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.10 мск повышался на 0,56% - до 2656,90 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,10% до 1124,35 пункта.
РЫНОК ПЫТАЕТСЯ ОТСКАКИВАТЬ
Российский рынок акций в основную сессию понедельника пытается корректироваться после более чем трехпроцентного падения в пятницу. Индекс Мосбиржи немного не дошел до психологического уровня 2600 пунктов и осторожно оттолкнулся вверх.
"После серьезной распродажи в прошлую пятницу рынок немного восстанавливается. Движение конца прошлой недели было вызвано ростом санкционных рисков со стороны США, поэтому многое краткосрочно будет зависеть от риторики Трампа, в частности на понедельник анонсирована некая важная новость", - комментирует Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал".
В частности, на Мосбирже растут в цене бумаги ЮГК (+14,9%), "Ростелекома" (+3,2%), "Норникеля" (+3,6%), АФК "Система" (+2,4%). Дешевеют бумаги ВК (-1,8%), МТС (-1,7%), "ИнтерРАО" (-2%).
Распродажи акций "Лензолота" (-24%) продолжаются третий день подряд, так как совет директоров компании вынес на внеочередное собрание акционеров, назначенное на 13 августа, вопрос о ее ликвидации, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Стоимость нефти к 16.12 мск повышалась на 0,5% - до 70,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 97,9 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Участники торгов российскими акциями сохраняют осторожность в ожидании вечернего заявления Трампа о России, полагает Гордей Смирнов из ФГ "Финам". "Предполагается, что президент США может поддержать введение новых санкций, способных затронуть крупнейших торговых партнеров РФ. Кроме того, возможны комментарии о судьбе замороженных российских активов и планах по увеличению поставок вооружений Украине за счет европейских стран", - добавляет он.
С технической точки зрения индекс Мосбиржи находится близко к зоне перепроданности, что повышает вероятность отскока в краткосрочной перспективе, считает Смирнов. "Тем не менее, если худшие опасения рынка относительно заявления Трампа подтвердятся, индикатор может обновить апрельские минимумы. Ожидаем закрытия торгов сегодня в "красной зоне", - говорит он.
Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 14 июля: диапазон 2600–2700 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1000–1100 пунктов, оценивает Чернов.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
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ЭкономикаСШАДональд ТрампМосбиржа
 
 
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