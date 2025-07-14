Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Благовещенске ввели запрет на электросамокаты - 14.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250714/samokaty-859463672.html
В Благовещенске ввели запрет на электросамокаты
В Благовещенске ввели запрет на электросамокаты - 14.07.2025, ПРАЙМ
В Благовещенске ввели запрет на электросамокаты
Власти Благовещенска ввели с понедельника полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T14:34+0300
2025-07-14T14:34+0300
благовещенск
общество
электросамокаты
запрет
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/73/841937350_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_1d8e99a11392b2f37a8d06e5550bf620.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – ПРАЙМ. Власти Благовещенска ввели с понедельника полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, сообщил мэр города Олег Имамеев. Ранее власти города пытались урегулировать ситуацию с операторами электросамокатов. Передвижение СИМ частично ограничили в центре города, горожане встретили это решение положительно. Однако проблема лишь переместилась в другие районы, где ситуация стала ещё более критической. Массовое игнорирование правил безопасности при использовании СИМ привело к росту числа аварийных ситуаций и травм среди пешеходов. Мэр уточнил, что поводом для принятия жёстких мер стали сотни жалоб от жителей города. "С сегодняшнего дня на территории города в полном объеме начал действовать запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). Запрет введен в соответствии с законом, принятым заксобранием Амурской области в конце июня, которым также вводятся штрафы за несоблюдение правил эксплуатации СИМ", – рассказал Имамеев в Telegram-канале. За любое нарушение запрета на использование СИМ на территории Благовещенска будет взиматься штраф в размере до 100 тысяч рублей, добавил мэр, отметив, что такое решение направлено на безопасность всех участников городского движения.
https://1prime.ru/20250712/elektrosamokaty-859422384.html
благовещенск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/73/841937350_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_02af93d267dfcbadaa492f79436369f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
благовещенск, общество , электросамокаты, запрет
Благовещенск, Общество , Электросамокаты, запрет
14:34 14.07.2025
 
В Благовещенске ввели запрет на электросамокаты

Мэр Имамеев: в Благовещенске введен полный запрет на использование электросамокатов

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭлектросамокаты в Москве
Электросамокаты в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – ПРАЙМ. Власти Благовещенска ввели с понедельника полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, сообщил мэр города Олег Имамеев.
Ранее власти города пытались урегулировать ситуацию с операторами электросамокатов. Передвижение СИМ частично ограничили в центре города, горожане встретили это решение положительно. Однако проблема лишь переместилась в другие районы, где ситуация стала ещё более критической. Массовое игнорирование правил безопасности при использовании СИМ привело к росту числа аварийных ситуаций и травм среди пешеходов. Мэр уточнил, что поводом для принятия жёстких мер стали сотни жалоб от жителей города.
"С сегодняшнего дня на территории города в полном объеме начал действовать запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). Запрет введен в соответствии с законом, принятым заксобранием Амурской области в конце июня, которым также вводятся штрафы за несоблюдение правил эксплуатации СИМ", – рассказал Имамеев в Telegram-канале.
За любое нарушение запрета на использование СИМ на территории Благовещенска будет взиматься штраф в размере до 100 тысяч рублей, добавил мэр, отметив, что такое решение направлено на безопасность всех участников городского движения.
Пункты проката электросамокатов открылись в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
В НТИ предупредили об опасности зарядки электросамокатов в жару
12 июля, 10:59
 
БлаговещенскОбществоЭлектросамокатызапрет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала