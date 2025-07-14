https://1prime.ru/20250714/samokaty-859463672.html

В Благовещенске ввели запрет на электросамокаты

В Благовещенске ввели запрет на электросамокаты - 14.07.2025, ПРАЙМ

В Благовещенске ввели запрет на электросамокаты

Власти Благовещенска ввели с понедельника полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T14:34+0300

2025-07-14T14:34+0300

2025-07-14T14:34+0300

благовещенск

общество

электросамокаты

запрет

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – ПРАЙМ. Власти Благовещенска ввели с понедельника полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, сообщил мэр города Олег Имамеев. Ранее власти города пытались урегулировать ситуацию с операторами электросамокатов. Передвижение СИМ частично ограничили в центре города, горожане встретили это решение положительно. Однако проблема лишь переместилась в другие районы, где ситуация стала ещё более критической. Массовое игнорирование правил безопасности при использовании СИМ привело к росту числа аварийных ситуаций и травм среди пешеходов. Мэр уточнил, что поводом для принятия жёстких мер стали сотни жалоб от жителей города. "С сегодняшнего дня на территории города в полном объеме начал действовать запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). Запрет введен в соответствии с законом, принятым заксобранием Амурской области в конце июня, которым также вводятся штрафы за несоблюдение правил эксплуатации СИМ", – рассказал Имамеев в Telegram-канале. За любое нарушение запрета на использование СИМ на территории Благовещенска будет взиматься штраф в размере до 100 тысяч рублей, добавил мэр, отметив, что такое решение направлено на безопасность всех участников городского движения.

https://1prime.ru/20250712/elektrosamokaty-859422384.html

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благовещенск, общество , электросамокаты, запрет