https://1prime.ru/20250714/senator-859445640.html

"Приходится брать в долг". Американский сенатор осудил планы США по Украине

"Приходится брать в долг". Американский сенатор осудил планы США по Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ

"Приходится брать в долг". Американский сенатор осудил планы США по Украине

Амбициозные цели США на Украине вынуждают Вашингтон занимать средства у Пекина. Об этом в интервью на YouTube-канале Mario Nawfal заявил американский сенатор... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T08:26+0300

2025-07-14T08:26+0300

2025-07-14T08:26+0300

политика

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сша

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Амбициозные цели США на Украине вынуждают Вашингтон занимать средства у Пекина. Об этом в интервью на YouTube-канале Mario Nawfal заявил американский сенатор Рэнд Пол.По словам Пола, США рискуют еще больше втянуться в украинский конфликт, несмотря на отсутствие средств. Сенатор отмечает, что Вашингтон должен сосредоточиться на внутренних проблемах."Можно сколько угодно говорить о моральной стороне вопроса, но реальность такова: чтобы вооружать Украину нам приходится брать в долг у Китая", — подчеркнул он.По словам сенатора, американские политики стремятся осуществить все свои цели и забывают об экономической стороне вопроса.

https://1prime.ru/20250713/ukraina-859440067.html

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