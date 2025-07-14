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"Приходится брать в долг". Американский сенатор осудил планы США по Украине
"Приходится брать в долг". Американский сенатор осудил планы США по Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ
"Приходится брать в долг". Американский сенатор осудил планы США по Украине
Амбициозные цели США на Украине вынуждают Вашингтон занимать средства у Пекина. Об этом в интервью на YouTube-канале Mario Nawfal заявил американский сенатор... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T08:26+0300
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2025-07-14T08:26+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Амбициозные цели США на Украине вынуждают Вашингтон занимать средства у Пекина. Об этом в интервью на YouTube-канале Mario Nawfal заявил американский сенатор Рэнд Пол.По словам Пола, США рискуют еще больше втянуться в украинский конфликт, несмотря на отсутствие средств. Сенатор отмечает, что Вашингтон должен сосредоточиться на внутренних проблемах."Можно сколько угодно говорить о моральной стороне вопроса, но реальность такова: чтобы вооружать Украину нам приходится брать в долг у Китая", — подчеркнул он.По словам сенатора, американские политики стремятся осуществить все свои цели и забывают об экономической стороне вопроса.
https://1prime.ru/20250713/ukraina-859440067.html
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украина, сша
"Приходится брать в долг". Американский сенатор осудил планы США по Украине
Сенатор Пол: чтобы вооружить Украину, США занимают деньги у Китая
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ.
Амбициозные цели США на Украине вынуждают Вашингтон занимать средства у Пекина. Об этом в интервью на YouTube
-канале Mario Nawfal заявил американский сенатор Рэнд Пол.
По словам Пола, США рискуют еще больше втянуться в украинский конфликт, несмотря на отсутствие средств. Сенатор отмечает, что Вашингтон должен сосредоточиться на внутренних проблемах.
"Можно сколько угодно говорить о моральной стороне вопроса, но реальность такова: чтобы вооружать Украину нам приходится брать в долг у Китая", — подчеркнул он.
По словам сенатора, американские политики стремятся осуществить все свои цели и забывают об экономической стороне вопроса.
СМИ: на Украине на следующей неделе может появиться новое правительство