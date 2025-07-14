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Цена серебра обновила рекорд 2011 года - 14.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250714/serebro-859448391.html
Цена серебра обновила рекорд 2011 года
Цена серебра обновила рекорд 2011 года - 14.07.2025, ПРАЙМ
Цена серебра обновила рекорд 2011 года
Цена на золото поднимается в понедельник утром, стоимость серебра при этом вновь обновила рекорд сентября 2011 года на фоне ожиданий по торговле, следует из... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T09:38+0300
2025-07-14T09:38+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Цена на золото поднимается в понедельник утром, стоимость серебра при этом вновь обновила рекорд сентября 2011 года на фоне ожиданий по торговле, следует из данных бирж и комментария аналитика. По состоянию на 9.28 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,26%, до 3 372,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,23% - до 39,435 доллара за унцию. Стоимость серебра при этом вновь обновила рекорд 22 сентября 2011 года, достигнув в ходе торгов максимально 39,52 доллара. "Спрос на серебро в настоящее время получает преимущество от угрозы торговых войн и недоступности слитков для многих потенциальных покупателей. Хотя по нынешним условиям металл не подпадает под действие пошлин президента Дональда Трампа, физические и промышленные игроки в США хотят обеспечить поставки до объявления потенциальных тарифов", - рассказала агентству Блумберг аналитик Phillip Nova Pte Ltd. Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva). В выходные президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ заявила, что ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям. Золото традиционно выступает как более надежный актив, и спрос на него растет в случае усиления глобальной неопределенности, что приводит и к росту цены драгоценного металла.
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общество , сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Общество , США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
09:38 14.07.2025
 
Цена серебра обновила рекорд 2011 года

Цена серебра обновила рекорд 2011 года на опасениях по торговле

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Цена на золото поднимается в понедельник утром, стоимость серебра при этом вновь обновила рекорд сентября 2011 года на фоне ожиданий по торговле, следует из данных бирж и комментария аналитика.
По состоянию на 9.28 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,26%, до 3 372,7 доллара за тройскую унцию.
Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,23% - до 39,435 доллара за унцию. Стоимость серебра при этом вновь обновила рекорд 22 сентября 2011 года, достигнув в ходе торгов максимально 39,52 доллара.
"Спрос на серебро в настоящее время получает преимущество от угрозы торговых войн и недоступности слитков для многих потенциальных покупателей. Хотя по нынешним условиям металл не подпадает под действие пошлин президента Дональда Трампа, физические и промышленные игроки в США хотят обеспечить поставки до объявления потенциальных тарифов", - рассказала агентству Блумберг аналитик Phillip Nova Pte Ltd. Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva).
В выходные президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ заявила, что ЕС введет контрмеры в отношении США в случае провала переговоров по торговым отношениям.
Золото традиционно выступает как более надежный актив, и спрос на него растет в случае усиления глобальной неопределенности, что приводит и к росту цены драгоценного металла.
Слитки серебра - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
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10 июля, 13:55
 
ЭкономикаОбществоСШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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