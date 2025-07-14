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Евросоюз пичкает Молдавию оружием, заявил лидер оппозиции Шор
Евросоюз пичкает Молдавию оружием, заявил лидер оппозиции Шор - 14.07.2025, ПРАЙМ
Евросоюз пичкает Молдавию оружием, заявил лидер оппозиции Шор
Европа пичкает Молдавию оружием, чтобы использовать ее в войне против России, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T15:19+0300
2025-07-14T15:19+0300
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КИШИНЕВ, 14 июл — ПРАЙМ. Европа пичкает Молдавию оружием, чтобы использовать ее в войне против России, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что в случае победы пропрезидентской партии на парламентских выборах в Молдавии президент Майя Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус республики. "Новости, которые подтверждают мою правоту. Европа пичкает Молдавию оружием, чтобы использовать ее в войне против России. Нет сомнений, что Санду обещала западным хозяевам в случае победы ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) на парламентских выборах отменить нейтральный статус страны", - написал Шор в своем Telegram-канале. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
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молдавия, европа, сша, майя санду, нато
Политика, МОЛДАВИЯ, ЕВРОПА, США, Майя Санду, НАТО
Евросоюз пичкает Молдавию оружием, заявил лидер оппозиции Шор
Шор: Европа пичкает Молдавию оружием, чтобы использовать ее в войне против РФ
КИШИНЕВ, 14 июл — ПРАЙМ. Европа пичкает Молдавию оружием, чтобы использовать ее в войне против России, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что в случае победы пропрезидентской партии на парламентских выборах в Молдавии президент Майя Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус республики.
"Новости, которые подтверждают мою правоту. Европа пичкает Молдавию оружием, чтобы использовать ее в войне против России. Нет сомнений, что Санду обещала западным хозяевам в случае победы ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) на парламентских выборах отменить нейтральный статус страны", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
СВР: НАТО готовится задействовать Молдавию в вооруженном конфликте с РФ