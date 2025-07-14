https://1prime.ru/20250714/shtrafy-859452703.html

Комитет ГД одобрил штрафы за нарушение особого режима спецобъектов ВС РФ

Комитет ГД одобрил штрафы за нарушение особого режима спецобъектов ВС РФ - 14.07.2025, ПРАЙМ

Комитет ГД одобрил штрафы за нарушение особого режима спецобъектов ВС РФ

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о введении штрафов до 5 тысяч рублей за нарушение особого режима... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T11:19+0300

2025-07-14T11:19+0300

2025-07-14T11:19+0300

госдума

россия

штрафы

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о введении штрафов до 5 тысяч рублей за нарушение особого режима специальных объектов Вооруженных сил РФ. Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов, инициативой предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, вводящей штрафы от 3 до 5 тысяч рублей за нарушение особого режима специальных объектов Вооруженных сил. Предусматривается, что протоколы по указанным составам административных правонарушений будут составляться военнослужащими военной полиции и другими военнослужащими ВС РФ. Ими будет также осуществляться доставление лиц, совершивших указанные административные правонарушения, дела об административных правонарушениях предлагается рассматривать судами.

https://1prime.ru/20250714/gosduma-859446442.html

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госдума, россия, штрафы