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Раскрыто, какие данные опасно хранить в смартфоне

Раскрыто, какие данные опасно хранить в смартфоне - 14.07.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, какие данные опасно хранить в смартфоне

Многие пользователи смартфонов хранят на устройстве фотографии документов, логины и пароли от различных ресурсов и компрометирующие фото. Однако делать это... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T03:03+0300

2025-07-14T03:03+0300

2025-07-14T03:03+0300

общество

смартфоны

защита данных

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Многие пользователи смартфонов хранят на устройстве фотографии документов, логины и пароли от различных ресурсов и компрометирующие фото. Однако делать это категорически не рекомендуется, предупредила в разговоре с агентством "Прайм" юрист Алла Георгиева.По ее словам, существует риск, что личные данные могут попасть в руки злоумышленников. Например, это может произойти при переходе по вредоносным ссылкам, распространяемым через мессенджеры. Даже обычная потеря телефона может привести к тому, что данные станут доступны посторонним."В телефоне нельзя хранить логины, пароли от различных ресурсов: электронной почты, соцсетей, банка-онлайн, Госуслуг. Причем не только в заметках, но и в сообщениях. В случае взлома аферисты могут получить доступ к вашим соцсетям и запрашивать у друзей деньги, либо оформить кредит или микрозайм, если речь идет о банке онлайн или Госуслугах", - указала эксперт.Опасно также держать в галерее, переписке, электронной почте или облаке фотографии документов (паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав, банковских карт.Во избежание шантажа на устройстве лучше не хранить компрометирующие фотографии."Обнаружить лиц, которые взломали и использовали чужие данные очень сложно. Поэтому человек, который думает о своей безопасности, должен позаботиться, чтобы данные не утекли", - предупредила Георгиева.После получения или отправки паспортных данных или другой конфиденциальной информации эксперт посоветовала обязательно удалять данные и периодически проводить "чистку" смартфона. Логины и пароли от ресурсов лучше запоминать либо записывать и хранить в надежном месте.

https://1prime.ru/20250629/smartfon-858928438.html

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общество , смартфоны, защита данных