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Минпром Саудовской Аравии сообщил о расширении сотрудничества с Россией

Минпром Саудовской Аравии сообщил о расширении сотрудничества с Россией - 14.07.2025, ПРАЙМ

Минпром Саудовской Аравии сообщил о расширении сотрудничества с Россией

Саудовская Аравия и Россия постоянно работают над расширением горизонтов сотрудничества и определением новых совместных проектов, рассказал в интервью РИА... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T08:33+0300

2025-07-14T08:33+0300

2025-07-14T08:33+0300

экономика

саудовская аравия

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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Саудовская Аравия и Россия постоянно работают над расширением горизонтов сотрудничества и определением новых совместных проектов, рассказал в интервью РИА Новости глава минпрома королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф. Саудовский министр возглавил делегацию страны на международной выставке "Иннопром", проходившей в Екатеринбурге 7-10 июля, где провел встречи со своими российскими коллегами, главой Минпромторга Антоном Алихановым, министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Кроме того, Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф провел переговоры с руководителями ведущих российских промышленных и горнодобывающих компаний, в частности "Алроса", Nordgold, "СалаватСтекло" и "ВСМПО-Ависма". "Министерства промышленности Саудовской Аравии и России постоянно работают над расширением горизонтов сотрудничества и определением новых совместных проектов, поддержки взаимодействия компаний двух стран", – заявил он. Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф добавил, что в ходе встречи с Александром Козловым и Антоном Алихановым затрагивались темы работы в различных областях, включая сотрудничество в горнодобывающей и геологической отраслях, а также участие России в форуме "Полезные ископаемые будущего" (Future Minerals Forum) в начале следующего года. С момента создания совместной межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в 2002 году страны активно развивают партнерство в сфере промышленности. Особое внимание уделяется горнодобывающей отрасли, производству оборудования, химической переработке и высокотехнологичному производству. В 2024 году двусторонняя торговля, особенно в несырьевых отраслях, продемонстрировала заметный рост, в частности, в сегменте добычи полезных ископаемых и промышленного оборудования. За последние восемь лет торговый оборот между Россией и Саудовской Аравией вырос с 491 миллиона долларов до 3,2 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20250712/saudovskaya-araviya-859422657.html

саудовская аравия

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саудовская аравия, россия, минпромторг, промышленность