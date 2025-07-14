Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США оценили шансы Путина и Трампа договориться - 14.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250714/ssha-859465668.html
В США оценили шансы Путина и Трампа договориться
В США оценили шансы Путина и Трампа договориться - 14.07.2025, ПРАЙМ
В США оценили шансы Путина и Трампа договориться
Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп способны договориться и заключить сделку в течение следующих четырех лет, выразил мнение в... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T15:23+0300
2025-07-14T15:23+0300
политика
москва
сша
вашингтон
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/77947/07/779470788_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_331b658e347d4edf18b88ba4a456a125.jpg
ТАМПА (США), 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп способны договориться и заключить сделку в течение следующих четырех лет, выразил мнение в беседе с РИА Новости телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи. Форум Student Action Summit прошел с 11 по 13 июля в городе Тампа (штат Флорида). Его организовала консервативная организация Turning Point USA, основанная политическим активистом Чарли Кирком. "Я верю, что Путин и Трамп смогут сесть за стол и договориться. Думаю, это произойдёт в ближайшие четыре года", - сказал он на полях молодежного форума во Флориде. Криспи подчеркнул, что укрепление отношений с Россией в сферах торговли и внешней политики принесло бы США значительные преимущества. По его мнению, Вашингтону выгоднее сближаться с Москвой, чем допустить ее альянс с Пекином. "США выгодно выстраивать отношения с Россией, а не позволять ей сближаться с Китаем", - считает он. Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. По его словам, перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
https://1prime.ru/20250710/gazeta-859373712.html
москва
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77947/07/779470788_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_e5847b1274d7d505687af785ef56df03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир путин
Политика, МОСКВА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Путин
15:23 14.07.2025
 
В США оценили шансы Путина и Трампа договориться

Политик Криспи: Путин и Трамп смогут договориться в течение четырех лет

© fotolia.com / daboost" США Россия
 США Россия - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© fotolia.com / daboost
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАМПА (США), 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп способны договориться и заключить сделку в течение следующих четырех лет, выразил мнение в беседе с РИА Новости телеведущий и председатель движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи.
Форум Student Action Summit прошел с 11 по 13 июля в городе Тампа (штат Флорида). Его организовала консервативная организация Turning Point USA, основанная политическим активистом Чарли Кирком.
"Я верю, что Путин и Трамп смогут сесть за стол и договориться. Думаю, это произойдёт в ближайшие четыре года", - сказал он на полях молодежного форума во Флориде.
Криспи подчеркнул, что укрепление отношений с Россией в сферах торговли и внешней политики принесло бы США значительные преимущества. По его мнению, Вашингтону выгоднее сближаться с Москвой, чем допустить ее альянс с Пекином.
"США выгодно выстраивать отношения с Россией, а не позволять ей сближаться с Китаем", - считает он.
Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. По его словам, перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
"Не смог добиться". Во Франции обрушились на Трампа из-за Путина
10 июля, 17:17
 
ПолитикаМОСКВАСШАВАШИНГТОНДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала