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СМИ узнали объем оружейных поставок США странам НАТО для передачи Украине

СМИ узнали объем оружейных поставок США странам НАТО для передачи Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали объем оружейных поставок США странам НАТО для передачи Украине

Соединенные Штаты собираются поставить союзникам по НАТО вооружения на 10 миллиардов долларов в рамках первой волны поставок Украине, сообщил портал Axios со... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T20:31+0300

2025-07-14T20:31+0300

2025-07-14T20:42+0300

вооружения

сша

нато

военная помощь украине

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ВАШИНГТОН, 14 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты собираются поставить союзникам по НАТО вооружения на 10 миллиардов долларов в рамках первой волны поставок Украине, сообщил портал Axios со ссылкой на источник. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение".

https://1prime.ru/20250714/ssha-859473537.html

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сша, нато, военная помощь украине