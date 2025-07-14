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СМИ узнали объем оружейных поставок США странам НАТО для передачи Украине
СМИ узнали объем оружейных поставок США странам НАТО для передачи Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали объем оружейных поставок США странам НАТО для передачи Украине
Соединенные Штаты собираются поставить союзникам по НАТО вооружения на 10 миллиардов долларов в рамках первой волны поставок Украине, сообщил портал Axios со... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T20:31+0300
2025-07-14T20:31+0300
2025-07-14T20:42+0300
вооружения
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военная помощь украине
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ВАШИНГТОН, 14 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты собираются поставить союзникам по НАТО вооружения на 10 миллиардов долларов в рамках первой волны поставок Украине, сообщил портал Axios со ссылкой на источник. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение".
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сша, нато, военная помощь украине
Вооружения, США, НАТО, военная помощь Украине
СМИ узнали объем оружейных поставок США странам НАТО для передачи Украине
Axios: США на первом этапе поставят НАТО вооружения для Украины на $10 млрд
ВАШИНГТОН, 14 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты собираются поставить союзникам по НАТО вооружения на 10 миллиардов долларов в рамках первой волны поставок Украине, сообщил портал Axios со ссылкой на источник.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение".
В CNN узнали, какие ракеты США могут продать НАТО для поставок Украине